Honda मोटर कंपनी किया नए लोगों का ऐलान, जानें क्या है इस बड़े बदलाव की वजह

Honda मोटर कंपनी किया नए लोगों का ऐलान, जानें क्या है इस बड़े बदलाव की वजह

Honda Motor Company New Logo: होंडा ने अपना नया लोगो विशेष रूप से अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए तैयार किया है. कंपनी ने अपनी "Honda 0 Series" के साथ इलेक्ट्रिक मार्केट में नए सिरे से शुरुआत करने का संकल्प लिया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:01 PM IST
Honda मोटर कंपनी किया नए लोगों का ऐलान, जानें क्या है इस बड़े बदलाव की वजह

Honda Motor Company New Logo: होंडा मोटर कंपनी ने अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के लिए एक नए "H मार्क" लोगो की घोषणा की है. 1963 के बाद से होंडा की पहचान रहा यह लोगो अब पूरी तरह से नए और आधुनिक अवतार में नजर आएगा. यह बदलाव केवल एक डिजाइन अपडेट नहीं है, बल्कि होंडा के भविष्य और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है.

1. नई पहचान: इलेक्ट्रिक युग की ओर कदम
होंडा ने अपना नया लोगो विशेष रूप से अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए तैयार किया है. कंपनी ने अपनी "Honda 0 Series" के साथ इलेक्ट्रिक मार्केट में नए सिरे से शुरुआत करने का संकल्प लिया है. नया डिजाइन होंडा की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जहाँ कंपनी अपनी पुरानी पहचान से आगे बढ़कर नई चुनौतियों और तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए तैयार है.

2. डिजाइन का अर्थ: दो खुले हाथों का प्रतीक
नए 'H मार्क' का डिजाइन काफी प्रतीकात्मक है. कंपनी के अनुसार, यह फैले हुए दो हाथों की तरह दिखता है, जो मोबिलिटी (आवागमन) की संभावनाओं को बढ़ाने और अपने ग्राहकों की जरूरतों को ईमानदारी से पूरा करने के वादे को दर्शाता है. यह नया लुक पहले के मुकाबले अधिक सरल, पतला और फ्यूचरिस्टिक नजर आता है.

3. 'सेकंड फाउंडिंग' का संकल्प
ऑटोमोबाइल बाजार में हो रहे विद्युतीकरण (electrification) और इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के दौर को होंडा अपनी "दूसरी स्थापना" (Second Founding) मान रहा है. कंपनी का लक्ष्य पारंपरिक तरीकों और पुरानी प्रथाओं को पीछे छोड़कर हाईटेक तकनीक और नए आइडिया के साथ ग्राहकों की उम्मीदों से आगे निकलना है. 

4. शोरूम और मोटरस्पोर्ट्स में भी बदलाव
होंडा इस नए लोगो को केवल अपनी कारों तक सीमित नहीं रखेगी. इसे कंपनी के पूरे ऑटोमोबाइल बिजनेस के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. अब ग्राहकों को होंडा के डीलरशिप (शोरूम), ब्रांड प्रमोशन, संचार माध्यमों और यहाँ तक कि मोटरस्पोर्ट्स गतिविधियों में भी यह नया 'H' लोगो देखने को मिलेगा.

5. कब शुरू होगा इसका इस्तेमाल?
नए 'H मार्क' को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. कंपनी की योजना के अनुसार इसे अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनो (EV) और हाइब्रिड मॉडल (HEV) पर लगाया जाएगा. इसकी शुरुआत वर्ष 2027 और उसके बाद बाजार में आने वाले नए मॉडलों के साथ होगी. तब तक होडा अपने डीलरशिप नेटवर्क और अन्य टचपॉइंट्स पर इस नई ब्रांडिंग को अपडेट करना शुरू कर देगी.

