होंडा का जोरदार पेटेंट: अब मोटरसाइकिल खुद बचाएगी एक्सीडेंट से, मिलेगा 'स्मार्ट' स्टीयरिंग

Honda Patent: मोटरसाइकिल सेफ़्टी में एक नया चैप्टर लिखने के लिए होंडा ने कमर कस ली है. कंपनी ने एक नई 'टर्न कंट्रोल सिस्टम' का पेटेंट कराया है, जो राइडर की सुरक्षा को नेक्स्ट लेवेल पर ले जाने का काम करेगा. यह टेक्नोलॉजी एक्टिव रूप से स्टीयरिंग इनपुट में मदद करती है, जिससे बाइक को खतरों से दूर रखने में मदद मिलती है. मौजूदा असिस्ट सिस्टम केवल राइडर को खतरे से अलर्ट करते हैं, लेकिन होंडा का यह नया इनोवेशन एक कदम आगे बढ़कर खुद स्टीयरिंग में दखल करता है जिससे संभावित एक्सीडेंट को टाला जा सके.

ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन

इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी इसका 'प्रोएक्टिव अप्रोच' है. अगर कोई अन्य वाहन राइडर के 'ब्लाइंड स्पॉट' में आता है, तो सिस्टम धीरे से स्टीयरिंग को कंट्रोल करता है. यह राइडर को एक्सीडेंट से बचने के लिए गाइड करता है और साथ ही बाइक के स्टेबल बनाए रखने में भी मदद करता है. यह मोटरसाइकिल की दुनिया में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी तकनीकी छलांग मानी जा रही है.

कैसे काम करती है यह एडवांस तकनीक?

इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमेशा से सड़क सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है, जैसे कि ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल. होंडा का यह नया सिस्टम कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और स्टीयरिंग कंट्रोल यूनिट के साथ मिलकर काम करता है. यह बिल्कुल कारों में मिलने वाले 'लेन-कीपिंग असिस्ट' की तरह काम करता है. यह तकनीक राइडर के कंट्रोल को पूरी तरह खत्म नहीं करती, बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह पीछे से मदद करती है.

इमरजेंसी स्टीयरिंग के दो मुख्य मोड होंडा के इस पेटेंट में सिस्टम के दो ऑपरेटिंग मोड बताए गए हैं. पहले मोड में, यदि राइडर खुद ब्रेक लगा रहा है या स्टीयरिंग मोड़ रहा है, तो सिस्टम उसकी मदद के लिए तुरंत सक्रिय हो जाता है. दूसरे मोड में, यदि सिस्टम को लगता है कि राइडर ने खतरे को देखा ही नहीं है, तो वह थोड़ा अधिक स्टीयरिंग सपोर्ट देता है. इसका काम राइडर को घबराहट से बचाना और बाइक का संतुलन बनाए रखना है.

सटीकता और राइडर का भरोसा

हालांकि यह विचार बेहद हाइटेक है, लेकिन रियल टाइम में में इसकी सटीकता को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं. मोटरसाइकिल चलाना काफी हद तक राइडर की जागरूकता और एस्केप रूट्स पर निर्भर करता है. ट्रैफिक की पेचीदा स्थितियों में सिस्टम का सही फैसला लेना मुश्किल हो सकता है. एक टक्कर से बचने के प्रयास में कहीं सिस्टम बाइक को दूसरे खतरे की ओर न मोड़ दे, यह तकनीकी विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है.

एक चिंता यह भी जताई जा रही है कि ऐसी तकनीक आने से राइडर्स का ध्यान सड़क से भटक सकता है. जब राइडर्स को पता होगा कि बाइक खुद खतरे को भांप सकती है, तो वे अपनी सजगता कम कर सकते हैं. मोटरसाइकिलिंग हमेशा से पूर्ण एकाग्रता का खेल रहा है, और ऐसी कोई भी सुविधा जो जिम्मेदारी को राइडर से हटाकर मशीन पर डालती है, लंबी अवधि में राइडिंग की आदतों को प्रभावित कर सकती है.