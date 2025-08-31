नए कलर ऑप्शन और दमदार फीचर्स के साथ Honda ने लॉन्च किया ये स्कूटर, जानें वेरिएंट्स और कीमत

Honda Launch PCX 160: होंडा कंपनी ने अपनी सबसे पावरफुल और लोकप्रिय स्कूटर का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है. इस स्कूटर में नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं. होंडा ने यह स्कूटर ब्राजील में लॉन्च किया है. दरअसल होंडा कंपनी का PCX 160 स्कूटर ब्राजील के मार्केट में 33% शेयर के साथ मजबूत पकड़ बनाए हुए है. कंपनी ने इस स्कूटर को 160 सीसी के सेगमेंट में लॉन्च किया है. आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में.

होंडा के इस स्कूटर में क्या है नया?

होंडा कंपनी ने PCX 160 को तीन वेरिएंट्स में पेश किया है. जैसे- PCX CBS, PCX ABS और PCX DLX ABS है. कंपनी ने इन तीनों स्कूटर को नए कलर ऑप्शन के साथ ब्राजील में लॉन्च किया है. PCX CBS स्कूटर में Pearl White कलर दिया गया है और PCX ABS स्कूटर में Pearl Spencer Blue कलर मौजूद है. वहीं PCX DLX ABS वेरिएंट को Metallic Black कलर के साथ पेश किया गया है. होंडा के इन तीनों स्कूटर के कीमत की बात करें, तो PCX CBS की ब्राजील में R$ 18,340 यानी भारतीय रुपये में (लगभग 2.98 लाख रुपये) है. PCX ABS की कीमत R$ 20,170 (लगभग 3.28 लाख रुपये) है. वहीं PCX DLX ABS वेरिएंट्स की कीमत R$ 20,640 (लगभग 3.35 लाख रुपये) है.

Honda PCX 160 के फीचर्स

इस स्कूटर के फीचर्स की बात करें, तो इसमे डिजिटल LCD डिस्प्ले, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, बैटरी इंडिकेटर, LED लाइटिंग, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, फ्यूल गेज, V-बेल्ट अलर्ट जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. इस स्कूटर में 30 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है.

कब होगी भारत में लॉन्च

होंडा ने भारत में PCX 160 का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है. लेकिन कंपनी कब अपने नए स्कूटर PCX 160 को भारतीय बाजार में पेश करेगी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.