Honda Rebel 300: बिना क्लच दबाए बदल जाएगा गियर, होंडा ने उतार दी ऑटोमैटिक मोटरसाइकिल

2026 Honda Rebel 300: E-Clutch तकनीक सवारों को हैंडलबार पर लगे पारंपरिक क्लच का उपयोग किए बिना गियर बदलने की सुविधा देती है. इसे होंडा के DCT (डुअल क्लच ट्रांसमिशन) सिस्टम से कन्फ्यूज न हों, जिसमें सिस्टम सब कुछ संभालता है और राइडर को सिर्फ एक्सीलरेट करना होता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:54 PM IST
2026 Honda Rebel 300: होंडा ने अपनी मालिकाना हक वाली E-Clutch तकनीक से लैस रेबेल 300 (Rebel 300) बाइक को अमेरिका में लॉन्च कर दिया है. कंपनी पहले ही अपनी 650cc ट्विन्स, CB650R और CBR650R, में यह इलेक्ट्रॉनिक क्लच पेश कर चुकी है. अमेरिका में इस मोटरसाइकिल की कीमत USD 5,349 (लगभग ₹4.70 लाख) रखी गई है.

E-Clutch तकनीक सवारों को हैंडलबार पर लगे पारंपरिक क्लच का उपयोग किए बिना गियर बदलने की सुविधा देती है. इसे होंडा के DCT (डुअल क्लच ट्रांसमिशन) सिस्टम से कन्फ्यूज न हों, जिसमें सिस्टम सब कुछ संभालता है और राइडर को सिर्फ एक्सीलरेट करना होता है.

रेबेल 300 में, E-Clutch सिस्टम क्लच-एंगेजमेंट के काम को संभालता है, लेकिन राइडर्स को अभी भी मैन्युअल रूप से गियर शिफ्ट करने की आवश्यकता होती है. वे पारंपरिक मोटरसाइकिल की तरह गियर बदलने के लिए मैन्युअल क्लच का उपयोग करने का विकल्प भी चुन सकते हैं. इसमें स्विच करने के लिए कोई मोड नहीं हैं; सिस्टम खुद ही पता लगा लेता है कि राइडर कब क्लच का उपयोग करना चाहता है और कब नहीं, और उसी के अनुसार अपना काम करता है.

2026 रेबेल 300 E-Clutch में स्टैंडर्ड मॉडल वाला ही 286cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है. यह लगभग 24bhp पावर और 23.86Nm टॉर्क पैदा करता है, और इसे छह-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है.

यह 16-इंच के अलॉय व्हील्स पर चलती है, जिसमें 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिए गए हैं. ब्रेकिंग सेटअप में दोनों सिरों पर सिंगल डिस्क शामिल है. फीचर्स के मामले में यह काफी सिंपल है, जिसमें फुल-LED लाइटिंग और एक LDC इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

2026 Honda Rebel 300

