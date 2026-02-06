Advertisement
trendingNow13099557
Hindi NewsऑटोमोबाइलHonda Shine 125 X और Dio 125 X Edition की भारत में एंट्री, जानें किन खासियतों से हैं लैस

Honda Shine 125 X और Dio 125 X Edition की भारत में एंट्री, जानें किन खासियतों से हैं लैस

Honda New Launch: स्पोर्टी स्कूटर के शौकीनों के लिए लाया गया Dio 125 X Edition अपने जोरदार कलर कॉम्बिनेशन के कारण चर्चा में है. इसमें ग्रे और डार्क ब्लू रंग के ड्यूल-टोन बॉडी पैनल दिए गए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Honda Shine 125 X और Dio 125 X Edition की भारत में एंट्री, जानें किन खासियतों से हैं लैस

Honda New Launch: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 125cc सेगमेंट में दो नए स्पेशल एडिशन वाहन लॉन्च किए हैं. कंपनी ने Honda Dio 125 X Edition और Honda Shine 125 Limited Edition को उतारा है, जिनकी एक्स-शोरूम (दिल्ली) कीमतें क्रमशः ₹87,733 और ₹86,211 तय की गई हैं. इन दोनों मॉडलों को मुख्य रूप से कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ पेश किया गया है, जबकि इनके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं है.

Honda Dio 125 X Edition का नया अवतार
स्पोर्टी स्कूटर के शौकीनों के लिए लाया गया Dio 125 X Edition अपने अनूठे कलर कॉम्बिनेशन के कारण चर्चा में है. इसमें ग्रे और डार्क ब्लू रंग के ड्यूल-टोन बॉडी पैनल दिए गए हैं, जिन्हें नए 'X Edition' ग्राफिक्स और डिकल्स के साथ सजाया गया है. इस स्कूटर का सबसे आकर्षक हिस्सा इसके चमकीले ऑरेंज अलॉय व्हील्स हैं, जो इसे सड़क पर एक अलग और बोल्ड लुक देते हैं. फीचर्स के मामले में यह मौजूदा H-Smart वेरिएंट जैसा ही है.

Honda Shine 125 Limited Edition का प्रीमियम लुक
देश की सबसे लोकप्रिय बाइक में से एक, Shine 125 Limited Edition को अब और अधिक प्रीमियम बनाया गया है. यह नई बाइक 'पर्ल सायरन ब्लू' रंग में पेश की गई है, जिसमें गहरे नीले रंग के बॉडी पैनल और फ्यूल टैंक पर आकर्षक ग्राफिक्स मिलते हैं. इसके लुक को और खास बनाने के लिए कंपनी ने इसमें ब्राउन फिनिश वाले अलॉय व्हील्स दिए हैं. यह मॉडल साइन के स्टैंडर्ड डिस्क वेरिएंट पर आधारित है और देखने में काफी आलीशान लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दमदार परफॉरमेंस और इंजन क्षमता
परफॉरमेंस की बात करें तो दोनों ही वाहनों में भरोसेमंद इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. डियो 125 में 123.92cc का इंजन है जो 8.1 hp की पावर देता है, जबकि शाइन 125 में 123.94cc का BS6 इंजन लगा है जो 10.6 hp की पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. शाइन में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्मूथ राइडिंग और बेहतर माइलेज सुनिश्चित करता है. इंजन ट्यूनिंग या ट्रांसमिशन में पुराने मॉडल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बुकिंग और डिलीवरी 
इन दोनों ही मॉडलों के लिए बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ग्राहक होंडा की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप पर जाकर इन्हें बुक कर सकते हैं. कंपनी के अनुसार, इन नए स्पेशल एडिशन मॉडलों की डिलीवरी फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते से शुरू कर दी जाएगी. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

HONDA

Trending news

पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला