Honda Shine 125 X और Dio 125 X Edition की भारत में एंट्री, जानें किन खासियतों से हैं लैस

Honda New Launch: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 125cc सेगमेंट में दो नए स्पेशल एडिशन वाहन लॉन्च किए हैं. कंपनी ने Honda Dio 125 X Edition और Honda Shine 125 Limited Edition को उतारा है, जिनकी एक्स-शोरूम (दिल्ली) कीमतें क्रमशः ₹87,733 और ₹86,211 तय की गई हैं. इन दोनों मॉडलों को मुख्य रूप से कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ पेश किया गया है, जबकि इनके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं है.

Honda Dio 125 X Edition का नया अवतार

स्पोर्टी स्कूटर के शौकीनों के लिए लाया गया Dio 125 X Edition अपने अनूठे कलर कॉम्बिनेशन के कारण चर्चा में है. इसमें ग्रे और डार्क ब्लू रंग के ड्यूल-टोन बॉडी पैनल दिए गए हैं, जिन्हें नए 'X Edition' ग्राफिक्स और डिकल्स के साथ सजाया गया है. इस स्कूटर का सबसे आकर्षक हिस्सा इसके चमकीले ऑरेंज अलॉय व्हील्स हैं, जो इसे सड़क पर एक अलग और बोल्ड लुक देते हैं. फीचर्स के मामले में यह मौजूदा H-Smart वेरिएंट जैसा ही है.

Honda Shine 125 Limited Edition का प्रीमियम लुक

देश की सबसे लोकप्रिय बाइक में से एक, Shine 125 Limited Edition को अब और अधिक प्रीमियम बनाया गया है. यह नई बाइक 'पर्ल सायरन ब्लू' रंग में पेश की गई है, जिसमें गहरे नीले रंग के बॉडी पैनल और फ्यूल टैंक पर आकर्षक ग्राफिक्स मिलते हैं. इसके लुक को और खास बनाने के लिए कंपनी ने इसमें ब्राउन फिनिश वाले अलॉय व्हील्स दिए हैं. यह मॉडल साइन के स्टैंडर्ड डिस्क वेरिएंट पर आधारित है और देखने में काफी आलीशान लगता है.

दमदार परफॉरमेंस और इंजन क्षमता

परफॉरमेंस की बात करें तो दोनों ही वाहनों में भरोसेमंद इंजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. डियो 125 में 123.92cc का इंजन है जो 8.1 hp की पावर देता है, जबकि शाइन 125 में 123.94cc का BS6 इंजन लगा है जो 10.6 hp की पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. शाइन में 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जो स्मूथ राइडिंग और बेहतर माइलेज सुनिश्चित करता है. इंजन ट्यूनिंग या ट्रांसमिशन में पुराने मॉडल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं किया गया है.

बुकिंग और डिलीवरी

इन दोनों ही मॉडलों के लिए बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ग्राहक होंडा की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप पर जाकर इन्हें बुक कर सकते हैं. कंपनी के अनुसार, इन नए स्पेशल एडिशन मॉडलों की डिलीवरी फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते से शुरू कर दी जाएगी.