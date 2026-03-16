होंडा की EV मार्केट में एंट्री: भारत की सड़कों पर उतरी '0 अल्फा' SUV, लॉन्च से पहले शुरू हुई टेस्टिंग!

Honda Starts Testing Of 0 Alpha Electric SUV Testing: भारत की जलवायु को देखते हुए होंडा इस गाड़ी को तेज गर्मी और भारी मानसून जैसी स्थितियों में टेस्ट कर रही है. इसके अलावा, कंपनी यह भी देख रही है कि भारत के मौजूदा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह एसयूवी कैसा परफॉर्म करती है.
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Honda Starts Testing Of 0 Alpha Electric SUV Testing: होंडा कार्स इंडिया ने अपनी फ्यूचर इलेक्ट्रिक एसयूवी, होंडा 0 अल्फा (Honda 0 Alpha), की टेस्टिंग शुरू कर दी है. कंपनी अब इस एसयूवी को रियल वर्ल्ड टेस्ट कर रहा है जिससे ये भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार पूरी तरह तैयार की जा सके.
बता दें कि इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के प्रोटोटाइप को सबसे पहले जापान मोबिलिटी शो 2025 में दुनिया के सामने पेश किया गया था. अब भारत में चल रहे इसके 'पब्लिक रोड वेरिफिकेशन प्रोग्राम' के तहत इसे व्यस्त शहरों की सड़कों, नेशनल हाईवे और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलाया जा रहा है.
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
भारत की जलवायु को देखते हुए होंडा इस गाड़ी को तेज गर्मी और भारी मानसून जैसी स्थितियों में टेस्ट कर रही है. इसके अलावा, कंपनी यह भी देख रही है कि भारत के मौजूदा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह एसयूवी कैसा परफॉर्म करती है. लोकल ग्राहकों को भरोसा और सुगमता देने के लिए यह टेस्टिंग जरूरी है.
मेड इन इंडिया
होंडा 0 अल्फा को केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल बाजारों के लिए भी तैयार किया जा रहा है. कंपनी ने क्लियर किया है कि इस एसयूवी का प्रोडक्शन भारत में ही होगा और यहां से इसे कई अन्य देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा. यह गाड़ी शहरी कम्यूटिंग के साथ-साथ लॉन्ग ट्रिप के शौकीनों की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है.
लॉन्च टाइमलाइन
वैश्विक स्तर पर इस एसयूवी को 2026-27 के दौरान लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, जिसमें भारत और जापान इसके प्राथमिक बाजार होंगे. हालांकि होंडा ने हाल ही में बाजार की बदलती स्थितियों को देखते हुए अपनी इलेक्ट्रिक रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन '0 अल्फा' पर कंपनी का फोकस काफी मजबूत है. आने वाले समय में यह एसयूवी हुंडई और टाटा की इलेक्ट्रिक कारों को कड़ी टक्कर देगी.