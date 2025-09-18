Honda ने उठाया पहली फुल साइज इलेक्ट्रिक बाइक से पर्दा, जानें कितनी है रेंज

Honda WN7 Electric Bike: EICMA 2024 में फन कॉन्सेप्ट को पेश करने के बाद होंडा ने अब अपनी पहली फुल साइज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, WN7 से पर्दा उठा दिया है. इसे केवल यूरोपीय बाज़ारों में ही पेश किया जा रहा है. इस इलेक्ट्रिक बाइक को EICMA 2025 में सभी स्पेसिफिकेशन के साथ पेश किया जाएगा.

किन खासियतों से है लैस

होंडा का कहना है कि WN7 नाम तीन एलीमेंट्स से मिलकर बना है - 'W' "विंड" से लिया गया है, 'N' इसके नेकेड मोटरसाइकिल डिज़ाइन को दिखाता है, और '7' उस पावर क्लास को दर्शाता है जिससे यह जुड़ी है. होंडा WN7, EICMA में 2024 कॉन्सेप्ट में देखे गए स्लिम, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के साथ आती है और इसमें 130 किमी की कथित रेंज वाली एक फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है. चार्जिंग ऑप्शन में CCS2 रैपिड चार्जिंग शामिल है, जो बैटरी को केवल 30 मिनट में 20-80 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है, जबकि 6kVA होम वॉल-बॉक्स चार्जर तीन घंटे से भी कम समय में 0-100 प्रतिशत तक चार्ज कर देता है.

217 किलोग्राम वज़न वाली WN7 में 18kW (24.5hp) का वाटर-कूल्ड इंजन लगा है जिसके बारे में होंडा का कहना है कि "यह 600cc ICE मोटरसाइकिल जितना पावर देता है.इसका टॉर्क आउटपुट 100Nm है जिससे तेज़ एक्सेलरेशन मिलना चाहिए. होंडा यूरोप में A1 लाइसेंस धारकों के लिए 11kW (15hp) वाला एक वेरिएंट भी बेचेगी.

इसमें इलेक्ट्रिक नेकेड में रोडसिंक स्मार्टफोन पेयरिंग के साथ 5-इंच का टीएफटी डिस्प्ले और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्पेशल मेनू के साथ-साथ पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग भी दी गई है. इसमें कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म भी मौजूद है. यह तीन रंगों में उपलब्ध है - कॉपर एक्सेंट के साथ ग्लॉस ब्लैक, मैट ब्लैक और ग्रे. होंडा ने WN7 की कीमत GBP 12,999 (लगभग 15.56 लाख रुपये) रखी है, और इसकी डिलीवरी EICMA 2025 में ऑफीशियल आँवईलिङ्ग और स्पेसिफिकेशन के बाद शुरू होगी.