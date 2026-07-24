बिना क्लच दबाए बदलेंगे गियर! Honda का भारत में बड़ा धमाका, CB500 और QC3 EV समेत 10 नए मॉडल्स से उठाया पर्दा

भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बार फिर से होंडा ने बड़ा धमाका किया है. Honda ने एक साथ 10 मेड-इन-इंडिया टू-व्हीलर्स से पर्दा हटाकर पूरे ऑटो सेक्टर को चौंका दिया है. कंपनी के इस नए पोर्टफोलियो में 160cc का एडवेंचर स्कूटर, दमदार क्रूजर बाइक्स, ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए रैली मॉडल और 151 किमी रेंज वाला नया इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल है. होंडा का यह मास्टरस्ट्रोक सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प जैसी दिग्गजों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है.
होंडा के इस नए लाइनअप में 7 बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स हैं, वहीं 3 पुरानी और पॉपुलर बाइक्स को नए कलर ऑप्शन के साथ लाया गया है. कंपनी का यह नया पोर्टफोलियो पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स-फ्यूल यानी E85 तीनों टेक्नोलॉजी वाली है. होंडा का मानना है कि भारतीय ग्राहक अब सिर्फ माइलेज नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से गाड़ियां पसंद कर रहे हैं.
Honda ADV160 एडवेंचर स्कूटर
कंपनी की यह यह 160cc लिक्विड-कूल्ड इंजन वाला एक प्रीमियम सिटी एडवेंचर स्कूटर है. होंडा का दावा है कि यह भारत का पहला स्कूटर होगा जो 85% इथेनॉल यानी E85 वाले ईंधन से चल सकता है. इसमें 8.1 लीटर का फ्यूल टैंक और 27 लीटर का बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज दिया गया है.
Honda CB500 रेट्रो रोडस्टर
होंडा ने अपनी CB350 सीरीज के ऊपर 501cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन वाली नई CB500 पेश की है. यह क्लासिक और मॉडर्न लुक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. इसे तीन वेरिएंट्स अलॉय व्हील्स, स्पोक व्हील्स और ग्राफिक्स मॉडल में उतारा जाएगा.
Rebel 300 और Rebel 500 क्रूजर बाइक्स
वहीं होंडा ने क्रूजर सेगमेंट के शौकीनों के लिए दो बेस्ट ऑफ्शन ला रही है-
Rebel 300
इसमें 286cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो बॉबर स्टाइल और कम हाइट की सीट के साथ आता है.
Rebel 500
471cc पैरेलल-ट्विन इंजन वाली यह दमदार क्रूजर बाइक भारत में वापसी कर रही है, जो लंबे सफर के लिए परफेक्ट है.
XR300L और XR300 Rally ऑफ-रोड और एडवेंचर बाइक्स
एडवेंचर लवर्स के लिए होंडा ने दो नई बाइक्स पेश की हैं-
XR300L
डेली कम्यूटिंग और हल्की ऑफ-रोडिंग के लिए 293.5cc इंजन वाली हल्की बाइक.
XR300 Rally
लंबी दूरी के एडवेंचर और मुश्किल रास्तों के लिए रैली-इंसपायर्ड डिजाइन वाली बाइक.
Honda QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर
इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी ने नया फैमिली स्कूटर QC3 पेश किया है.
बैटरी और रेंज की बात करें तो इसमें 3kWh की बैटरी दी गई है, जो सिंगल चार्ज में 151 किमी की दूरी तय कर सकती है. इसके साथ ही यह स्कूटर सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो जाता है. इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले, स्मार्ट-की और 32 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.
रिफ्रेश्ड CB350 सीरीज
होंडा की मॉडर्न-क्लासिक बाइक्स CB350, CB350C और CB350RS को नए और दमदार कलर ऑप्शन के साथ अपडेट किया गया है.
होंडा ने यह भी साफ किया है कि उसके कई नए मॉडल्स में E-Clutch तकनीक देखने को मिलेगी. इस तकनीक की सहायता से राइडर को गियर बदलते समय बार-बार क्लच लीवर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे ट्रैफिक में बाइक चलाना काफी आसान हो जाएगा.
HMSI के एमडी और सीईओ त्सुत्सुमु ओतानी के मुताबिक, ये सभी गाड़ियां भारत में ही तैयार की जाएंगी और इन्हें ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपोर्ट भी किया जाएगा. होंडा इन सभी 10 मॉडल्स को चरणबद्ध तरीके से भारतीय मार्केट में लॉन्च करेगी. इनकी कीमतें और लॉन्च डेट आने वाले महीनों में घोषित की जाएंगी.