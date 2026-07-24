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बिना क्लच दबाए बदलेंगे गियर! Honda का भारत में बड़ा धमाका, CB500 और QC3 EV समेत 10 नए मॉडल्स से उठाया पर्दा

भारतीय ऑटो सेक्टर में होंडा ने बड़ा धमाका करते हुए एक साथ 10 मेड-इन-इंडिया टू-व्हीलर्स से पर्दा उठाया है. इसमें बिना क्लच वाली टेक्नोलॉजी, 151km रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर, फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल और 500cc की दमदार बाइक्स शामिल हैं. आइए जानते हैं कब होगी लॉन्च और क्या होगी कीमत...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 24, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:33 PM IST
बिना क्लच दबाए बदलेंगे गियर! Honda का भारत में बड़ा धमाका, CB500 और QC3 EV समेत 10 नए मॉडल्स से उठाया पर्दा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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