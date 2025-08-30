Honda उतारने जा रहा 4 नई धाकड़ SUVs, जानें कब होगी भारत में लॉन्च

Honda Upcoming SUVs: होंडा कार्स इंडिया ने 2030 तक एसयूवी और ईवी के साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली है. जापानी कार निर्माता ने 2026 में अपने पहले कंप्लीट-इलेक्ट्रिक मॉडल (एलिवेट मिडसाइज़ एसयूवी पर बेस्ड) के लॉन्च को कन्फर्म कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स से ये बात भी पता चलती है कि एलिवेट हाइब्रिड होंडा की 2026 की रणनीति का हिस्सा होगा. इसके अलावा, होंडा ZR-V भी 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में CBU (पूरी तरह से निर्मित इकाई) के रूप में भारत आ सकती है. आज हम आपको होंडा की अपकमिंग कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

होंडा ZR-V

होंडा भारत के लिए ZR-V 5-सीटर हाइब्रिड SUV की प्लानिंग कर रही है; हालाँकि, इस प्लान को अभी अंतिम मंज़ूरी नहीं मिली है. 4.56 मीटर लंबी यह SUV वैश्विक स्तर पर 20 लीटर पेट्रोल इंजन और दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ उपलब्ध है, जो 180 बीएचपी की पावर जेनरेट करती है. इसमें AWD सिस्टम भी है, जबकि ट्रांसमिशन का काम इलेक्ट्रिक CVT गियरबॉक्स करता है. एक प्रीमियम वैश्विक उत्पाद होने के नाते, ZR-V में कई हाइटेक फीचर्स हैं जिनमें 12 स्पीकर वाला बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पैड, कई ड्राइविंग मोड, होंडा कनेक्ट सूट, होंडा सेंसिंग सूट (ADAS), 11 एयरबैग और बहुत कुछ शामिल हैं.

होंडा एलिवेट EV

जैसा कि पहले बताया गया था, होंडा ACE - एशियन कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक नामक एक कॉम्पैक्ट EV परियोजना पर काम कर रही है. एलिवेट आधारित इलेक्ट्रिक SUV इस परियोजना के तहत आने वाला पहला मॉडल होगा.

होंडा एलिवेट हाइब्रिड

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में होंडा की पहली हाइब्रिड एसयूवी (एलिवेट पर आधारित) 2026 के दिवाली सीज़न के आसपास शोरूम में आएगी। हालाँकि इसके पावरट्रेन की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कार निर्माता इसमें सिटी के एटकिंसन साइकिल 1.5 लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है. अपने ICE समकक्ष की तुलना में, होंडा एलिवेट हाइब्रिड लगभग 2 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये ज़्यादा महंगी हो सकती है.

होंडा हाइब्रिड 7-सीटर

होंडा कार्स इंडिया 2027 में एक नई फ्लैगशिप एसयूवी पेश करेगी. यह एक थ्री-रो वाली हाइब्रिड एसयूवी होगी, जिसे कंपनी के उत्पाद लाइनअप में एलिवेट से ऊपर रखा जाएगा. इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्रोसेस होंडा के जापान और थाईलैंड स्थित अनुसंधान एवं विकास केंद्रों द्वारा भारतीय टीम से महत्वपूर्ण इनपुट के साथ संभाली जाएगी. आगामी होंडा 7-सीटर हाइब्रिड एसयूवी में एलिवेट का 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक मज़बूत हाइब्रिड पावरट्रेन होने की उम्मीद है. इसका प्रोडक्शन अक्टूबर 2027 तक शुरू हो जाएगा.