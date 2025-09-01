PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत

Hongqi L5 Car: पीएम मोदी के सफर के लिए चीन की सबसे लग्जरी कार लिमोजीन को भेजा गया था. इस कार का नाम Hongqi L5 है. आज हम आपको इस स्टोरी में इस कार के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:04 PM IST
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत

Hongqi L5: प्रधानमंत्री मोदी जब चीन पहुंचे, तो उनके स्वागत के लिए चीन की सरकार ने बेहद खास इंतेजाम किया था. पीएम मोदी के सफर के लिए चीन की सबसे लग्जरी कार लिमोजीन को भेजा गया था. इस कार का नाम Hongqi L5 है. इसी मॉडल के कार का इस्तेमाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी करते हैं. आज की इस स्टोरी में हम आपको Hongqi L5 के फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. 

जानें Hongqi L5 कार का फीचर्स?

चीन के राष्ट्रपति भी Hongqi L5 वाली मॉडल कार का ही अपने आधिकारिक दौरों पर लेकर निकलते हैं. आपको बता दें कि साल 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थें, तब भी यह कार उनके साथ थी. इस कार की लंबाई लगभग 18 फीट है और इसका वजन 3.1 टन है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कार की कीमत लगभग 5.6 करोड़ रुपये है. Hongqi L5 के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में मून रूफस, एबीएस, ऑल व्हील ड्राइव, पार्किंग सेंसर, हीट और कुल सीट, पावर विंडो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, USB चार्जिंग पोर्ट और रडियो जैसे फीचर्स दिए गए है. 

Hongqi L5 का इंजन

Hongqi L5 कार के इंजन की बात करें, तो इस कार में 6 लीटर का v12 इंजन दिया गया है, जो 402 BHP की पावर और 550 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 105 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. Hongqi L5 के स्पीड की बात करें, तो यह कार 0-100 की रफ्तार मात्र 8 सेकंड में पकड़ लेती है. इस कार की टॉप स्पीड 190 किलोमीटर प्रति घंटा है. 

यह भी पढ़ें: EV सेगमेंट में एंट्री: Bajaj और TVS के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर हुए लॉन्च, जानें खास बातें

Hongqi L5 कार की माइलेज

Hongqi L5 कार के डायमेंशन की बात करें, तो इस कार की Height 5555 mm, Width 2018 mm, Height 1578 mm, Wheelbase 3435 mm है. यह एक 7 सीटर कार है. यह कार 5 kmpl का माइलेज देती है. चीन की Hongqi L5 कार ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है. 

