आखिर कैसे जमीन और पानी पर चल लेता है ये वाहन? देख कर सिर ना चकरा जाए तो कहना

Hovercraft Technology: होवरक्राफ्ट, जिसे तकनीकी रूप से एयर-कुशन व्हीकल (Air-Cushion Vehicle - ACV) भी कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का परिवहन माध्यम है. यह एक ऐसा वाहन है जो जमीन या पानी के ऊपर नहीं चलता, बल्कि हवा के एक तकिये पर तैरता है. इसका सबसे अनूठा गुण यह है कि यह बिना किसी बाधा के जमीन, पानी, बर्फ, दलदल और रेत सहित लगभग सभी समतल या अर्ध-समतल सतहों पर आसानी से गति कर सकता है. यह क्षमता इसे दुर्गम और पारंपरिक वाहनों के लिए अगम्य (inaccessible) क्षेत्रों में परिवहन का एक अत्यंत बहुमुखी (versatile) साधन बनाती है.

2. एयर कुशन कैसे बनता है?

होवरक्राफ्ट का संचालन एयर कुशन पर निर्भर करता है, जिसे शक्तिशाली पंखों की मदद से बनाया जाता है. ये पंखे बाहरी हवा को खींचकर, वाहन के नीचे लगे एक लचीले रबड़ या सिंथेटिक कपड़े की दीवार, जिसे 'स्कर्ट' कहा जाता है, के अंदर भर देते हैं. यह स्कर्ट हवा को वाहन के नीचे फँसाकर एक हाई प्रेशर चेम्बर बना देती है. यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि यह पूरे वाहन के भार को उठा लेता है और उसे सतह से कुछ इंच या फीट ऊपर 'होवर' (तैरने) की स्थिति में ले आता है. यह प्रक्रिया वाहन को सतह के घर्षण से लगभग पूरी तरह छोड़ देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. प्रोपल्शन और स्टीयरिंग

एक बार एयर कुशन पर ऊपर उठने के बाद, होवरक्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग सिस्टम का उपयोग किया जाता है. इसमें लगे दूसरे शक्तिशाली पंखे या प्रोपेलर (Thrust Propeller) पीछे की ओर हवा का एक मजबूत थक्का (Thrust) फेंकते हैं. इसी थक्के की शक्ति से वाहन आगे की ओर गति पकड़ता है. दिशा बदलने या स्टीयरिंग के लिए, प्रोपेलर के पीछे बड़े 'रडर' (Rudder) लगे होते हैं. पायलट इन रडरों को घुमाकर हवा के बहाव की दिशा बदलता है, जिससे होवरक्राफ्ट की दिशा नियंत्रित होती है और वह आसानी से मुड़ जाता है, भले ही वह तेज़ रफ़्तार में क्यों न हो.

4. कैसे हुआ था आविष्कार

होवरक्राफ्ट का आविष्कार ब्रिटिश इंजीनियर सर क्रिस्टोफर कॉकरेल ने 1950 के दशक में किया था. उन्होंने यह विचार तब विकसित किया जब उन्होंने देखा कि हवा का एक घेरा एक खाली टिन के डिब्बे को पानी पर बिना डूबे तैरने में मदद कर रहा है. शुरुआती डिज़ाइन के बाद, इसका उपयोग मुख्य रूप से सैन्य, तटीय सुरक्षा और बचाव अभियानों में होने लगा. आज भी, तटरक्षक बल (Coast Guards), नौसेना और आपदा राहत दल इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह तूफानी पानी, बर्फीले इलाके या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बिना फंसे आसानी से प्रवेश कर सकता है. इसके अलावा, इसका उपयोग यात्री परिवहन (जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच) के लिए भी किया जाता रहा है.

5. होवरक्राफ्ट के फायदे और लिमिट्स

होवरक्राफ्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक एम्फीबियस वाहन है जिसका मतलब ये है कि ये जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम है, साथ ही इसकी स्पीड भी बेहद जोरदार है. यह किसी भी नरम या संवेदनशील सतह (जैसे दलदली भूमि) को नुकसान नहीं पहुंचाता. हालांकि, इसकी कुछ लिमिट भी भी हैं, जैसे ये जहाजों या वाहनों की तुलना में ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल करता है, और इनका नियंत्रण काफी मुश्किल होता है. साथ ही, इंजन और पंखों के कारण ये बहुत अधिक शोर भी पैदा करते हैं. इसके बावजूद, इन्हें बेकार से बेकार परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है.