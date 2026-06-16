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मानसून में कार का शीशा हो जाता है धुंधला? AC नहीं, बस आधे मिनट के लिए ऑन करें यह सीक्रेट बटन!

बारिश के मौसम में कार के अंदर नमी और शीशों पर धुंध जमना एक बड़ी समस्या है. जानिए कैसे कार हीटर की एक आसान 30-सेकंड की ट्रिक से आप इसे तुरंत साफ कर सकते हैं.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 16, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:05 AM IST
मानसून में कार का शीशा हो जाता है धुंधला? AC नहीं, बस आधे मिनट के लिए ऑन करें यह सीक्रेट बटन!
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.

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Mohit Chaturvedi

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मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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