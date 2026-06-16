बारिश का मौसम आते ही लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मजा ही कुछ और होता है. लेकिन इस मजे में खलल तब पड़ता है जब कार के अंदर बैठते ही सारे शीशों पर धुंध यानी फॉग जमने लगता है. सामने की विंडस्क्रीन से लेकर साइड मिरर्स तक सब कुछ इतना धुंधला हो जाता है कि गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो सकता है.
अक्सर लोग इस धुंध को साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं या बार-बार AC चालू-बंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कार में ही एक ऐसा बटन है जो सिर्फ 30 सेकंड में इस पूरी समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है? चलिए जानते हैं कार हीटर की इस जादुई और आसान ट्रिक के बारे में.
बारिश के दिनों में कार के शीशों पर कोहरा या धुंध जमने का एक वैज्ञानिक कारण होता है. जब बाहर तेज बारिश हो रही होती है तो बाहर का तापमान काफी कम हो जाता है. वहीं दूसरी ओर जब हम कार के सारे शीशे बंद करके अंदर बैठते हैं तो हमारी सांसों और शरीर की गर्मी के कारण कार के अंदर का तापमान और नमी (ह्यूमिडिटी) बढ़ जाती है. जब यह अंदर की गर्म और नमी वाली हवा ठंडे शीशों से टकराती है तो वह पानी की छोटी-छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है जिसे हम फॉग कहते हैं.
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस धुंध को हटाने के लिए कार का AC सबसे अच्छा तरीका है. बेशक AC हवा को सुखाता है लेकिन कड़कड़ाती बारिश में कई बार AC चलाने से कार के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होने लगती है. ऐसे में सबसे बेहतरीन और समझदारी भरा तरीका है कार के हीटर का इस्तेमाल करना. आपको बस अपनी कार के हीटर को ऑन करना है और उसके ब्लोअर की दिशा को सीधे विंडस्क्रीन (डीफॉगर मोड) की तरफ सेट कर देना है.
जैसे ही आप हीटर चालू करते हैं कार के अंदर की हवा अचानक गर्म होने लगती है. यह गर्म हवा शीशों पर जमा नमी को बहुत तेजी से सोख लेती है और उसे वाष्पीकृत (इवैपोरेट) कर देती है. मात्र 30 सेकंड के भीतर हीटर की यह गर्म हवा सामने की विंडस्क्रीन और साइड के शीशों को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर बना देती है. इस ट्रिक की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कार के अंदर का तापमान भी आरामदायक बना रहता है और आपको ठंड का सामना नहीं करना पड़ता.
इस हीटर ट्रिक को अपनाते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जब आप हीटर चालू करें तो कार के एयर सर्कुलेशन को 'फ्रेश एयर मोड' पर सेट कर दें न कि 'रीसर्कुलेशन मोड' पर. फ्रेश एयर मोड चालू करने से बाहर की सूखी हवा कार के अंदर आती है जिससे अंदर की नमी बहुत जल्दी बाहर निकल जाती है. अगर आप रीसर्कुलेशन मोड रखेंगे तो कार के अंदर की पुरानी नमी ही बार-बार घूमती रहेगी और शीशे साफ होने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.
बारिश में गाड़ी चलाते समय विजिबिलिटी यानी साफ दिखना सबसे महत्वपूर्ण होता है. कपड़े से शीशा साफ करने पर कांच पर दाग पड़ जाते हैं जिससे रात के समय सामने से आने वाली गाड़ियों की लाइट आंखों पर चुभती है. इसलिए इस मानसून में कपड़े का इस्तेमाल बंद करें और इस 30 सेकंड की हीटर ट्रिक को अपनाएं. यह न सिर्फ आपके समय को बचाएगी बल्कि सड़क पर आपको और आपके परिवार को पूरी तरह सुरक्षित रखेगी.