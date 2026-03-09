कैसे नॉर्मल पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से ज्यादा माइलेज निकालती हैं ये कारें? जानें आपके लिए क्यों हैं बेस्ट

Hybrid Car Technology: हाइब्रिड कारें भारत में काफी पॉपुलर हो गई हैं, हालांकि लोग अभी भी इनकी खासियतों के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं. आपको बता दें कि ये कारें भारतीय मार्केट में मौजूद किसी भी अन्य कार से कहीं ज्यादा माइलेज देती हैं. ऐसा होने के पीछे आखिर कौन सी तकनीक है, अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. हाइब्रिड कारें आम कारों से थोड़ी ज्यादा कॉस्टली होती हैं. इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे हाइब्रिड कारें ज्यादा माइलेज देने में सक्षम हैं.

कैसे ज्यादा माइलेज देती हैं हाइब्रिड कारें

पेट्रोल डीजल कारों की तुलना में हाइब्रिड कारें इसलिए ज्यादा माइलेज देती हैं क्योंकि वे दो एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करती हैं जिनमें : पेट्रोल/डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर शामिल रहती है. ये तकनीक फ्यूल की कम खपत करती है. इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं:

1. रीजनरेटिव ब्रेकिंग

हाइब्रिड कारें ब्रेक लगाने पर एनर्जी को बर्बाद नहीं करतीं. ब्रेकिंग के समय जेनरेट हुई काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा कैप्चर किया जाता है और इसे बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है. ये एनर्जी गाड़ी को चलाने में फिर से इस्तेमाल की जाती है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है.

2. इलेक्ट्रिक मोटर का सपोर्ट

हाइब्रिड कारें कम गति या स्टार्ट-स्टॉप ट्रैफिक में केवल इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करती हैं. इंजन को हमेशा चालू रखने की जरूरत नहीं होती, जिससे पेट्रोल/डीजल की बचत होती है.

3. ऑटोमेटिक इंजन स्टॉप/स्टार्ट सिस्टम

जब गाड़ी रुकती है (जैसे रेड लाइट पर), तो हाइब्रिड कारें इंजन को ऑटोमैटिकली बंद कर देती हैं. इससे फ्यूल की खपत कम होती है.

4. इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का तालमेल

जब ज्यादा पावर की जरूरत होती है (जैसे तेज गति या चढ़ाई पर), तो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं. ये सिस्टम इंजन पर दबाव कम करता है और माइलेज बढ़ाता है.

5. एयरोडायनामिक्स और हल्का डिजाइन

हाइब्रिड कारों को हल्का और एयरोडायनामिक डिज़ाइन में बनाया जाता है. इससे गाड़ी को चलाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है.

6. कम RPM पर ऑपरेशन

हाइब्रिड सिस्टम इंजन को कम RPM (रिवॉल्यूशन प्रति मिनट) पर चलाने की अनुमति देता है, जिससे इंजन की एफीशिएंसी बढ़ती है.