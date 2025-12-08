Advertisement
trendingNow13033615
Hindi Newsऑटोमोबाइल

25 से 28 km का जोरदार माइलेज देती हैं ये जोरदार कारें, पूरा पैसा हो जाएगा वसूल

Hybrid cars mileage: पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारें काफी पॉपुलर हैं लेकिन इन सब कारों को भी कड़ी टक्कर दे रही हैं हाइब्रिड कारें जिन्हें खरीदने में आपके ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे और जितने भी खर्च होंगे वो वसूल भी हो जाएंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

25 से 28 km का जोरदार माइलेज देती हैं ये जोरदार कारें, पूरा पैसा हो जाएगा वसूल

Hybrid cars mileage: पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से अब लोग इलेक्ट्रिक और सीएनजी कारों पर फोकस कर रहे हैं, हालांकि इन सबको टक्कर देने के लिए मार्केट में एक और तगड़ा ऑप्शन मौजूद है. ये ऑप्शन है हाइब्रिड कारों का जिन्हें इलेक्ट्रिक और ICE कारों के बीच का लिंक भी कहा जाता है. इन कारों में Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder और Honda City e:HEV जैसी कारें शामिल हैं जो ARAI प्रमाणित 25 किमी/लीटर से लेकर 28 किमी/लीटर तक का ज़ोरदार माइलेज देती हैं. चलिए इन कारों की तकनीक को समझते हैं. 

हाइब्रिड तकनीक क्या है और यह काम कैसे करती है?
हाइब्रिड कारें साधारण पेट्रोल या डीजल कारों से इस मायने में अलग हैं कि ये दो पावर सोर्स – एक इंटरनल कम्बशन इंजन (पेट्रोल/डीजल इंजन) और एक इलेक्ट्रिक मोटर – का उपयोग करती हैं। 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' सिस्टम में इलेक्ट्रिक मोटर कार को स्वतंत्र रूप से (केवल इलेक्ट्रिक पावर पर) चलाने की क्षमता रखती है, खासकर कम गति (Low Speed) या ट्रैफिक में। जब भी कार धीमी होती है या ब्रेक लगाती है, तो इसका रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ऊर्जा उत्पन्न करता है और बैटरी को चार्ज करता है। इस तरह, इंजन और मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और माइलेज में ज़बरदस्त सुधार होता है, जो पारंपरिक पेट्रोल कारों की तुलना में 20-30% तक ज़्यादा हो सकता है।

माइलेज के साथ ईको फ़्रेंडली
हाइब्रिड कारों का सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ माइलेज ही नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं। चूंकि ये कारें कम स्पीड पर अक्सर इलेक्ट्रिक मोटर से चलती हैं, इसलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emissions) पारंपरिक कारों की तुलना में काफी कम होता है, जो शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक मोटर के कारण ड्राइविंग का अनुभव बहुत शांत (Quiet) और स्मूथ होता है, ख़ासकर सिटी ट्रैफिक में। यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और पेट्रोल वाहनों के बीच एक अच्छा पुल (Bridge) बनाती है, जिससे ग्राहक बिना किसी 'रेंज एंग्जायटी' के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं।

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय बाज़ार में कौन-सी हाइब्रिड कारें हैं सबसे आगे?
भारतीय बाज़ार में इस समय स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेगमेंट में Maruti Suzuki Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder सबसे पॉपुलर हैं। ये दोनों एसयूवी लगभग 27.97 किमी/लीटर का माइलेज देती हैं और एक बार टैंक फुल कराने पर 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज का दावा करती हैं। इसके अलावा, सेडान सेगमेंट में Honda City e:HEV भी 26.5 किमी/लीटर के माइलेज के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही है। इन कारों में बेहतरीन माइलेज के साथ-साथ सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं, जो इन्हें एक सुरक्षित और आधुनिक विकल्प बनाते हैं।

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

hybrid cars

Trending news

'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
Pawan Kalyan
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
Vande Mataram
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
Akhilesh Yadav News
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया