25 से 28 km का जोरदार माइलेज देती हैं ये जोरदार कारें, पूरा पैसा हो जाएगा वसूल

Hybrid cars mileage: पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से अब लोग इलेक्ट्रिक और सीएनजी कारों पर फोकस कर रहे हैं, हालांकि इन सबको टक्कर देने के लिए मार्केट में एक और तगड़ा ऑप्शन मौजूद है. ये ऑप्शन है हाइब्रिड कारों का जिन्हें इलेक्ट्रिक और ICE कारों के बीच का लिंक भी कहा जाता है. इन कारों में Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder और Honda City e:HEV जैसी कारें शामिल हैं जो ARAI प्रमाणित 25 किमी/लीटर से लेकर 28 किमी/लीटर तक का ज़ोरदार माइलेज देती हैं. चलिए इन कारों की तकनीक को समझते हैं.

हाइब्रिड तकनीक क्या है और यह काम कैसे करती है?

हाइब्रिड कारें साधारण पेट्रोल या डीजल कारों से इस मायने में अलग हैं कि ये दो पावर सोर्स – एक इंटरनल कम्बशन इंजन (पेट्रोल/डीजल इंजन) और एक इलेक्ट्रिक मोटर – का उपयोग करती हैं। 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' सिस्टम में इलेक्ट्रिक मोटर कार को स्वतंत्र रूप से (केवल इलेक्ट्रिक पावर पर) चलाने की क्षमता रखती है, खासकर कम गति (Low Speed) या ट्रैफिक में। जब भी कार धीमी होती है या ब्रेक लगाती है, तो इसका रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ऊर्जा उत्पन्न करता है और बैटरी को चार्ज करता है। इस तरह, इंजन और मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं, जिससे ईंधन की खपत कम होती है और माइलेज में ज़बरदस्त सुधार होता है, जो पारंपरिक पेट्रोल कारों की तुलना में 20-30% तक ज़्यादा हो सकता है।

माइलेज के साथ ईको फ़्रेंडली

हाइब्रिड कारों का सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ माइलेज ही नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं। चूंकि ये कारें कम स्पीड पर अक्सर इलेक्ट्रिक मोटर से चलती हैं, इसलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emissions) पारंपरिक कारों की तुलना में काफी कम होता है, जो शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक मोटर के कारण ड्राइविंग का अनुभव बहुत शांत (Quiet) और स्मूथ होता है, ख़ासकर सिटी ट्रैफिक में। यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और पेट्रोल वाहनों के बीच एक अच्छा पुल (Bridge) बनाती है, जिससे ग्राहक बिना किसी 'रेंज एंग्जायटी' के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं।

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय बाज़ार में कौन-सी हाइब्रिड कारें हैं सबसे आगे?

भारतीय बाज़ार में इस समय स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेगमेंट में Maruti Suzuki Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder सबसे पॉपुलर हैं। ये दोनों एसयूवी लगभग 27.97 किमी/लीटर का माइलेज देती हैं और एक बार टैंक फुल कराने पर 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज का दावा करती हैं। इसके अलावा, सेडान सेगमेंट में Honda City e:HEV भी 26.5 किमी/लीटर के माइलेज के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही है। इन कारों में बेहतरीन माइलेज के साथ-साथ सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और ADAS (Advanced Driver Assistance System) जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं, जो इन्हें एक सुरक्षित और आधुनिक विकल्प बनाते हैं।