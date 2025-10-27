Advertisement
trendingNow12977174
Hindi Newsऑटोमोबाइल

लाल बत्ती पर 1 मिनट रुक जाए 1000 सीसी वाली कार तो कितना तेल हो जाएगा खत्म?

Car Tips and Tricks: 1 मिनट में खपत की कैल्कुलेशन अनुमानों के आधार पर, हम 1 मिनट में ईंधन की खपत का अंदाज़ा लगा सकते हैं. यदि एक 1000 सीसी कार 1 घंटे (60 मिनट) में लगभग 0.6 लीटर ईंधन खर्च करती है, तो 1 मिनट में होने वाली खपत बहुत ही कम होगी.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाल बत्ती पर 1 मिनट रुक जाए 1000 सीसी वाली कार तो कितना तेल हो जाएगा खत्म?

Car Tips and Tricks: लाल बत्ती पर केवल 1 मिनट रुकने से आपकी 1000 सीसी (cc) वाली कार में कितना पेट्रोल या डीज़ल खर्च होगा, यह जानने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों को समझना होगा. सीधी भाषा में कहें तो, इस दौरान बहुत कम मात्रा में ईंधन खर्च होगा, जिसे शायद मापना भी मुश्किल हो.

इंजन आइडल स्पीड 
जब आपकी कार लाल बत्ती पर खड़ी होती है, तो इंजन आइडल स्पीड पर चलता है. 1000 सीसी का इंजन आमतौर पर 750 से 900 चक्कर प्रति मिनट (RPM) की गति से घूमता है. इस स्थिति में, इंजन को पहियों को घुमाने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि केवल खुद को चालू रखने और कार की ज़रूरी चीज़ों, जैसे बैटरी चार्ज करने और एयर कंडीशनिंग (AC) (यदि चालू हो) को चलाने के लिए ईंधन चाहिए होता है. छोटी कारें, जैसे 1000 सीसी इंजन वाली, आइडल स्पीड पर एक घंटे में औसतन 0.5 लीटर से 0.8 लीटर ईंधन की खपत करती हैं. यह दर हर कार मॉडल और उसके इंजन की ट्यूनिंग पर निर्भर करती है.

1 मिनट में खपत की कैल्कुलेशन अनुमानों के आधार पर, हम 1 मिनट में ईंधन की खपत का अंदाज़ा लगा सकते हैं. यदि एक 1000 सीसी कार 1 घंटे (60 मिनट) में लगभग 0.6 लीटर ईंधन खर्च करती है, तो 1 मिनट में होने वाली खपत बहुत ही कम होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह मात्रा सिर्फ़ 10 मिलीलीटर (ml) है. अगर आपकी कार का AC बंद है, तो यह खपत और भी कम हो सकती है, लगभग 6 से 8 मिलीलीटर. वहीं, अगर AC चल रहा है और बाहर ज़्यादा गर्मी है, तो खपत थोड़ी बढ़ सकती है, पर शायद ही कभी 15-20 मिलीलीटर से ज़्यादा होगी. इतने कम समय के लिए, यह मात्रा इतनी छोटी होती है कि आपको अपनी कार के फ्यूल गेज में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा.

स्टार्ट/स्टॉप का प्रभाव 
आजकल की कई आधुनिक कारों में 'स्टार्ट/स्टॉप टेक्नोलॉजी' आती है. इस तकनीक में, जब आप लाल बत्ती पर रुकते हैं, तो इंजन खुद-ब-खुद बंद हो जाता है और क्लच दबाते ही फिर से चालू हो जाता है. यह तकनीक 1 मिनट से ज़्यादा देर तक रुकने पर ईंधन की बचत करने के लिए डिज़ाइन की गई है. यदि आपकी कार में यह सुविधा है, तो 1 मिनट रुकने पर आपका ईंधन खर्च शून्य हो जाएगा, क्योंकि इंजन बंद हो चुका होगा. हालांकि, जिन पुरानी कारों में यह सुविधा नहीं है, उनमें भी 1 मिनट के लिए इंजन बंद करना और फिर चालू करना, आइडल स्पीड पर 1 मिनट तक कार को चालू रखने से ज़्यादा ईंधन खर्च कर सकता है, क्योंकि कार को शुरू करने के लिए ज़्यादा ईंधन चाहिए होता है. इसलिए, अगर रुकने का समय 1 मिनट या उससे कम है, तो इंजन को चालू रखना ही ज़्यादा ईंधन-कुशल विकल्प हो सकता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car tips and tricks

Trending news

सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो! हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज
Army
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो! हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
mehraj malik
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
Supreme Court
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
Justice BR Gavai
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
Karnataka News
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब