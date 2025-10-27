लाल बत्ती पर 1 मिनट रुक जाए 1000 सीसी वाली कार तो कितना तेल हो जाएगा खत्म?

Car Tips and Tricks: लाल बत्ती पर केवल 1 मिनट रुकने से आपकी 1000 सीसी (cc) वाली कार में कितना पेट्रोल या डीज़ल खर्च होगा, यह जानने के लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों को समझना होगा. सीधी भाषा में कहें तो, इस दौरान बहुत कम मात्रा में ईंधन खर्च होगा, जिसे शायद मापना भी मुश्किल हो.

इंजन आइडल स्पीड

जब आपकी कार लाल बत्ती पर खड़ी होती है, तो इंजन आइडल स्पीड पर चलता है. 1000 सीसी का इंजन आमतौर पर 750 से 900 चक्कर प्रति मिनट (RPM) की गति से घूमता है. इस स्थिति में, इंजन को पहियों को घुमाने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि केवल खुद को चालू रखने और कार की ज़रूरी चीज़ों, जैसे बैटरी चार्ज करने और एयर कंडीशनिंग (AC) (यदि चालू हो) को चलाने के लिए ईंधन चाहिए होता है. छोटी कारें, जैसे 1000 सीसी इंजन वाली, आइडल स्पीड पर एक घंटे में औसतन 0.5 लीटर से 0.8 लीटर ईंधन की खपत करती हैं. यह दर हर कार मॉडल और उसके इंजन की ट्यूनिंग पर निर्भर करती है.

1 मिनट में खपत की कैल्कुलेशन अनुमानों के आधार पर, हम 1 मिनट में ईंधन की खपत का अंदाज़ा लगा सकते हैं. यदि एक 1000 सीसी कार 1 घंटे (60 मिनट) में लगभग 0.6 लीटर ईंधन खर्च करती है, तो 1 मिनट में होने वाली खपत बहुत ही कम होगी.

यह मात्रा सिर्फ़ 10 मिलीलीटर (ml) है. अगर आपकी कार का AC बंद है, तो यह खपत और भी कम हो सकती है, लगभग 6 से 8 मिलीलीटर. वहीं, अगर AC चल रहा है और बाहर ज़्यादा गर्मी है, तो खपत थोड़ी बढ़ सकती है, पर शायद ही कभी 15-20 मिलीलीटर से ज़्यादा होगी. इतने कम समय के लिए, यह मात्रा इतनी छोटी होती है कि आपको अपनी कार के फ्यूल गेज में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा.

स्टार्ट/स्टॉप का प्रभाव

आजकल की कई आधुनिक कारों में 'स्टार्ट/स्टॉप टेक्नोलॉजी' आती है. इस तकनीक में, जब आप लाल बत्ती पर रुकते हैं, तो इंजन खुद-ब-खुद बंद हो जाता है और क्लच दबाते ही फिर से चालू हो जाता है. यह तकनीक 1 मिनट से ज़्यादा देर तक रुकने पर ईंधन की बचत करने के लिए डिज़ाइन की गई है. यदि आपकी कार में यह सुविधा है, तो 1 मिनट रुकने पर आपका ईंधन खर्च शून्य हो जाएगा, क्योंकि इंजन बंद हो चुका होगा. हालांकि, जिन पुरानी कारों में यह सुविधा नहीं है, उनमें भी 1 मिनट के लिए इंजन बंद करना और फिर चालू करना, आइडल स्पीड पर 1 मिनट तक कार को चालू रखने से ज़्यादा ईंधन खर्च कर सकता है, क्योंकि कार को शुरू करने के लिए ज़्यादा ईंधन चाहिए होता है. इसलिए, अगर रुकने का समय 1 मिनट या उससे कम है, तो इंजन को चालू रखना ही ज़्यादा ईंधन-कुशल विकल्प हो सकता है.