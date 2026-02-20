कार में 1 घंटे AC चलाने पर खर्च होता है कितना तेल? सब काम छोड़कर तुरंत जान लें

Car Tips and Tricks: गर्मियों के मौसम ने दस्तक दे दी है ऐसे में कार का AC सिर्फ आराम नहीं, बल्कि जरूरत बन जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं या पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके AC चलाते हैं, तो 1 घंटे में आपकी गाड़ी कितना पेट्रोल खर्च कर देती है. अगर आपको अंदाजा नहीं है तो हम आपको इस बारे में बताते हैं.

कार में 1 घंटे AC चलाने पर कितना खर्च होता है तेल?

कार का एयर कंडीशनर सीधे तौर पर इंजन से जुड़ी एक बेल्ट के जरिए चलता है. जब आप AC ऑन करते हैं, तो इंजन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ जाती है. विशेषज्ञों और ऑटोमोबाइल टेस्ट्स के अनुसार, एक सामान्य 1.2 लीटर से 1.5 लीटर इंजन वाली कार अगर पार्क है और इसका एयर कंडीशनर 1 घंटे तक AC के साथ चालू रहता है, तो ये कार औसतन 0.6 लीटर से 1.2 लीटर तक पेट्रोल खर्च कर सकती है. ये खपत आपकी कार के इंजन की क्षमता और बाहर के तापमान पर निर्भर करती है.

खड़ी गाड़ी और चलती गाड़ी में अंतर

जब गाड़ी चल रही होती है, तो AC चलाने से माइलेज पर लगभग 5% से 15% तक का असर पड़ता है. लेकिन खड़ी गाड़ी में कहानी अलग होती है. खड़ी गाड़ी में इंजन केवल AC कंप्रेसर और अल्टरनेटर को चलाने के लिए काम कर रहा होता है, इसलिए प्रति घंटे की खपत ज्यादा महसूस होती है. अगर आप भारी ट्रैफिक में फंसे हैं, तो 1 घंटे का AC आपको ₹60 से ₹110 तक का पड़ सकता है, जो पेट्रोल या डीजल की मौजूदा कीमतों पर आधारित है.

Add Zee News as a Preferred Source

AC के प्रकार और तकनीक का असर

आजकल की हाइटेक कारों में 'ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल' और 'वेरिएबल कंप्रेसर' जैसी तकनीक आती है. ये सिस्टम केबिन का तापमान सेट होने के बाद कंप्रेसर पर लोड कम कर देते हैं, जिससे तेल की खपत थोड़ी कम हो जाती है. इसके अलावा, पुराने 'मैनुअल AC' सिस्टम में कंप्रेसर लगातार पूरी क्षमता पर चलता रहता है, जिससे फ्यूल की खपत ज्यादा होती है. साथ ही, अगर आपकी कार धूप में खड़ी है, तो केबिन को ठंडा करने के लिए इंजन को शुरुआत में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और तेल ज्यादा जलेगा.

माइलेज कम होने के अन्य कारण

अगर आपको लग रहा है कि AC चलाने पर माइलेज बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो इसके पीछे केवल AC ही एकलौता कारण नहीं हो सकता. AC फिल्टर का गंदा होना या AC गैस का कम होना कंप्रेसर पर एक्स्ट्रा लोड डालता है, जिससे इंजन ज्यादा तेल पीता है. इसके अलावा, टायर प्रेशर कम होने या इंजन ऑयल की खराब क्वालिटी भी AC के साथ मिलकर माइलेज को 20-25% तक गिरा सकती है.