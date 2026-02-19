खो जाए या कट-फट जाए DL तो कैसे बनवाएं डुप्लिकेट कॉपी? जानें सबसे आसान प्रोसेस

Driving License Copy: अगर आप गाड़ी लेकर कहीं जाने को तैयार हो रहे हैं और आपको अचानक महसूस होता है कि आपका सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट लाइसेंस (DL) आपके पास नहीं है या फिर कहीं खो गया है या फिर डैमेज हो गया है तो इसका मतलब है कि सड़क पर एक बड़ी परेशानी! हालांकि, घबराइए नहीं. आप अपने खोए हुए DL को वापस पा सकते हैं, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनवा सकते हैं. ये प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, जितना लगता है. चलिए जानते हैं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस क्या है.

लाइसेंस खोने के बाद क्या करें?

FIR करवाना है जरूरी: ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने के बाद आपको सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर लाइसेंस खोने की रिपोर्ट (Lost Report) या प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाना सबसे जरूरी स्टेप है. ये कॉपी इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे साबित होता है कि आपका DL अनजाने में खो गया है और कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है. ये डुप्लीकेट DL के एप्लिकेशन का एंट्री पास है.

Affidavit बनवाएं: आपको किसी नोटरी या राजपत्रित अधिकारी से एक शपथ पत्र बनवाना होगा. इस शपथ पत्र में DL खोने की घटना, तारीख और स्थान के बारे में जानकारी देनी चाहिए. ये कानूनी दस्तावेज़ आपकी विश्वसनीयता को बताता करता है.

डुप्लीकेट DL के लिए कैसे करें आवेदन?

एक बार जब आपके पास FIR और शपथ पत्र हो, तो आप अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन 'मिशन डुप्लीकेट DL' शुरू कर सकते हैं.

सबसे पहले, आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों को इकट्ठा करना होगा: पुलिस की FIR/गुमशुदा रिपोर्ट, शपथ पत्र, आपकी पहचान और पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड), और फॉर्म LLD (डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म). अगर आपको अपने पुराने DL का नंबर याद है या उसकी फोटोकॉपी है, तो यह प्रक्रिया को बहुत तेज़ कर देगा.

ऑनलाइन प्रोसेस: अधिकांश राज्यों में, आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (Parivahan पोर्टल) पर जा सकते हैं. 'ऑनलाइन सर्विसेज़' में 'Apply for Duplicate DL' चुनें. यहाँ आपको DL नंबर और व्यक्तिगत विवरण भरने होंगे. आपको फॉर्म LLD भरना होगा, 'खो गया' कारण चुनना होगा, और FIR तथा शपथ पत्र सहित सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा. इसके बाद, निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा.

RTO: यदि आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं, तो आप सीधे अपने RTO जा सकते हैं. वहाँ फॉर्म LLD भरकर, सभी दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी संलग्न करके काउंटर पर जमा कर दें. शुल्क जमा करने के बाद, अधिकारी आपके आवेदन की जाँच करेंगे.

कब मिलेगा आपका 'नया' लाइसेंस?

वेरीफिकेशन पूरा होने के बाद, आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके रजिस्टर्ड पते पर डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ हफ्ते लग सकते हैं. तब तक आप अपने पास रखी हुई एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को सुरक्षित रख सकते हैं.