15 अगस्त से लागू Annual Fastag Pass से किन रूट्स पर मिलेगा फायदा? जानें कितने चुकाने पड़ेंगे पैसे
Advertisement
trendingNow12882015
Hindi Newsऑटोमोबाइल

15 अगस्त से लागू Annual Fastag Pass से किन रूट्स पर मिलेगा फायदा? जानें कितने चुकाने पड़ेंगे पैसे

Toll Fastag Annual Pass: NHAI 15 अगस्त से देश भर में एनुअल पास जारी करने जा रहा है. यह पास उन लोगों को काफी काम आ सकता है, जो लोग हाईवे पर ड्राइव करते हैं. आइए जानते हैं कि इस एनुअल पास के फीस के बारे में...

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 अगस्त से लागू Annual Fastag Pass से किन रूट्स पर मिलेगा फायदा? जानें कितने चुकाने पड़ेंगे पैसे

How To Apply Toll Fastag Annual Pass: आप अगर हाईवे पर ड्राइव करते हैं, तो आपने देखा होगा की कई जगहों पर टोल लगा होता है. आप भी बार-बार टोल भरने से परेशान हो गए हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने  15 अगस्त 2025 से फास्टैग का एनुअल पास जारी कर दिया है. जिसके बाद आपको बार-बार टोल भरने की आवश्यकता नहीं है. (NHAI) के मुताबिक प्राइवेट वाहनों  एक साल में 200 टोल क्रॉस कर सकते है. इसके लिए आपको सिर्फ एक बार रिचार्ज करना होगा. 

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस पास के बाद उन लोगों के लिए ट्रैवल करना सस्ता हो जाएगा, जो लोग हाईवे पर ड्राइव करते हैं. हालांकि, अब आपके मन में कई सवाल उठ रहा होगा कि फास्ट टैग का एनुअल पास की फीस कितनी होगी? इसे कहां से खरीद सकते हैं? हम आपको इस स्टोरी में सारी जानकारी देंगे.

fallback

फास्ट टैग की एनुअल फीस कितनी होगी?

NHAI के मुताबिक फास्टैग की एनुअल फीस 3000 रुपये है. इस फास्टैग का इस्तेमाल सिर्फ नॉन कमर्शियल गाड़ियां ही कर सकती हैं, जैसे- कार वैन जीप इत्यादी. आपके पास अगर कमर्शियल वाहन है, तो आप इस  एनुअल फास्टैग का यूज नहीं कर सकते हैं. इस एनुअल पास के जरिए टोल प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है. इतना ही नहीं हाईवे पर ट्रैवल करने वालो का समय भी बचाया जा सके.

क्या नया फास्टैग खरीदना होगा?

अगर आपके पास पहले से फास्टैग मौजूद है, तो आपको नया फास्टैग खरीदने की जरूरत नहीं है. आप इस फास्टैग को ही एनुअल प्रीपेड प्लान के साथ लिंक कर सकते हैं.  लेकिन  फास्टैग का ये प्रीपेड प्लान सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के तहत आने वाले सभी एक्सप्रेस वे और हाईवे के लिए है. इसके अलावा मौजूद किसी भी टोल पर फास्टैग का प्रीपेड प्लान काम नहीं करेगा. 

एनुअल फास्टैग से किसे होगा फायदा

अगर आप अक्सर हाईवे से सफर करते हैं, तो एनुअल फास्टैग से आपको फायदा होगा. आपको इस फास्टैग पर बार-बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी. एक बार रिचार्ज करने पर आपको इस फास्टैग से 200 टोल को क्रॉस कर सकते हैं. 

 

 

फास्टैग का एनुअल पास कैसे खरीदें?

आप इस फास्टैग को ऑनलाइन खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंग. आइए जानते हैं इसके बारे में…

आपको सबसे पहले Rajmarg yatra App या फिर  NHAI/MoRTH की वेबसाइट पर जाना होगा. 

आपको यहां गाड़ी के नंबर या फिर FastTag ID से लॉगिन करना पड़ेगा. 

3000 रुपये पेमेंट करने के लिए आपको UPI, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का यूज करना होगा. 

पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपके पास मौजूद फास्टैग में एनुअल पास लिंक हो जाएगा. 

जानें कहां-कहां काम करेगा एनुअल फास्टैग

आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के तहत आने वाले सभी एक्सप्रेस वे और हाईवे के एनुअल फास्टैग काम करेगा. जैसे- मुंबई-नासिक, सूरत-मुंबई, दिल्ली-मुंबई और मुंबई-रतनागिरी. हालांकि, स्टेट हाइवे पर एनुअल फास्टैग काम नहीं करेगा. आपको यहां अलग से टोल देना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त से सिर्फ ₹15 में टोल प्लाजा पार, शुरू हो रहा है सालभर चलने वाला एनुअल फास्टैग, कहां से खरीदे, कैसे करेगा काम ? सारे जवाब यहां

FASTag Annual Pass: अब एक साल तक मजे से टोल हाइवे पर दौड़ाएं कार, जानें एनुअल पास के फायदे

जानें एनुअल पास से कितनी होगी बजत

फास्टैग के एनुअल पास की कीमत 3000 रुपये रखी गई है, जिसकी मदद से आप 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं. मतलब आपको सिर्फ एक टोल के लिए 15 रुपये खर्च करने होंगे. आपको बता दें कि एनुअल पास आने से पहले आपको 200 टोल पार करने के लिए 10,000 रुपये चुकाने पड़ते थे. हालांकि, अब आपको इसके लिए सिर्फ 3000 रुपये खर्च करने होंगे. इसका मतलब 1 साल में आपको 7000 रुपये की बचत होगी.

 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

toll fastag annual pass

Trending news

तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Sarkaryavah Dattatreya
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
Kishtwar cloudburst
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
wagoneer jeep
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
Sudarshan Chakra
भगवान कृष्‍ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' लॉन्‍च, PM मोदी ने दुश्मनों को चेताया
;