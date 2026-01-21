डूबती कार में फंस जाएं तो कैसे बचेगी आपकी जान? हर कार ओनर को पता होने चाहिए ये टिप्स

Escape from a Sinking Car: नोएडा के एक युवा इंजीनियर युवराज मेहता के साथ हुई दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. ग्रेटर नोएडा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन गहरे गड्ढे में एसयूवी गिरने से हुई युवराज को अपनी जान गंवानी पड़ी है. इस घटना ने व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, साथ ही ऐसी खतरनाक स्थिति में फंसने पर जान बचाने के जरूरी तरीकों पर भी ध्यान खींचा है.

क्या था पूरा मामला?

17 जनवरी की सुबह करीब 2:30 बजे, भारी कोहरे के बीच युवराज मेहता की मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा अनियंत्रित होकर एक टूटी हुई बाउंड्री वॉल को पार कर 30-70 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी. युवराज ने बचने की हर संभव कोशिश की और इस दौरान वो कार की छत पर चढ़े, फोन की टॉर्च से सिग्नल दिया और अपने पिता को फोन भी किया. लेकिन कोहरे और पानी की गहराई के कारण बचाव दल समय पर नहीं पहुंच सका और दम घुटने व हार्ट फेलियर के कारण उनकी मृत्यु हो गई.

डूबती कार से निकलने के 'गोल्डन रूल्स'

विशेषज्ञों के अनुसार, जब कार पानी में डूब रही हो, तो आपके पास बचने के लिए केवल 1 से 2 मिनट का समय होता है.

शांत रहें और सीटबेल्ट खोलें: सबसे पहले घबराएं नहीं और अपनी सीटबेल्ट तुरंत खोलें.

खिड़कियां खोलें, दरवाजा नहीं: पानी के दबाव के कारण दरवाजा खोलना लगभग असंभव होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने से पहले खिड़की या सनरूफ खोल लें.

शीशा तोड़ें: अगर खिड़की नहीं खुल रही है, तो इमरजेंसी टूल या सीट के हेडरेस्ट के नुकीले हिस्से से साइड का शीशा तोड़ें (सामने का शीशा यानी विंडशील्ड न तोड़ें, वह बहुत मजबूत होता है).

साथ में बच्चे हों, तो क्या करें?

बच्चों के साथ सफर करते समय घबराहट बढ़ सकती है, लेकिन याद रखें:

खुद को फ्री करें: सबसे पहले अपनी सीटबेल्ट खोलें ताकि आप हिल-डुल सकें.

बड़े से छोटे का क्रम: सबसे पहले बड़े बच्चे की बेल्ट खोलें और फिर छोटे की.

बच्चों को बाहर धकेलें: खिड़की से पहले बच्चों को बाहर निकालें और फिर खुद निकलें. खुद के बंधे होने पर बच्चों की मदद करना मुश्किल और धीमा हो सकता है.

तैरना नहीं आता? तो ऐसे बचाएं खुद को

डूबती कार से बचने के लिए आपको पेशेवर तैराक होने की जरूरत नहीं है.

शरीर को ढीला छोड़ें: कार से बाहर निकलने के बाद घबराकर हाथ-पांव न मारें, इससे आप जल्दी थककर डूब सकते हैं.

फ्लोटिंग की तकनीक: अपना सिर पीछे की ओर झुकाएं, हाथ-पैर फैलाएं और धीरे-धीरे सांस लें. इंसानी शरीर प्राकृतिक रूप से पानी पर तैर सकता है, बस आपको शांत रहकर खुद को सतह पर बनाए रखना है.

तैयारी और सावधानी

इमरजेंसी टूल: अपनी कार में हमेशा एक 'लाइफ हैमर' (शीशा तोड़ने वाला औजार) और कटर रखें.

वॉटरप्रूफ केस: अपने फोन के लिए एक वॉटरप्रूफ कवर रखे ताकि संकट में संचार बना रहे.

निर्माण क्षेत्रों में सावधानी: रात के समय या कोहरे में उन रास्तों से बचें जहा निर्माण कार्य चल रहा हो. आपकी एक छोटी सी सावधानी और सही जानकारी आपकी जान बचा सकती है.