यूज्ड के नाम पर एक्सीडेंटल कार तो नहीं चिपका रहा डीलर, खरीदते समय ऐसे करें चेक

Used Car Buying Tips: अगर आप इस्तेमाल की गई कार खरीद रहे हैं तो ये चेक करना बेहद जरूरी है कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है. क्योंकि ऐसे गाड़ियों की कंडीशन पहले से खराब होती है और आप अगर इन पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये डील घाटे की साबित हो सकती है और आगे चलकर आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है. दरअसल एक्सीडेंटल यूज़्ड गाड़ियों में कई तरह की दिक्कतें होती हैं. ऐसे में अगर आप ऐसी गाड़ी खरीदने से बचना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको इनकी पहचान करने का तरीका बताने जा रहे हैं.

रबर सील और वेल्डिंग के निशान

गाड़ी के दरवाजों और खिड़कियों के किनारों पर लगी रबर की स्ट्रिप्स (Beading) को थोड़ा हटाकर देखें. फैक्ट्री से आने वाली कारों में स्पॉट वेल्डिंग बिल्कुल साफ और एक समान होती है. यदि रबर के नीचे आपको असमान वेल्डिंग, वेल्डिंग के नए निशान या पेंट के छींटे दिखते हैं, तो यह इस बात का पक्का सबूत है कि गाड़ी को एक्सीडेंट के बाद वर्कशॉप में रिपेयर किया गया है. कंपनियां कभी भी रबर सील के ऊपर पेंट नहीं करती.

बोनट और इंजन बे की जांच

कार का बोनट खोलकर अंदर के फ्रेम (Apron) को ध्यान से देखें. इंजन के आसपास की लोहे की पट्टियों पर कोई मोड़ या सीधा करने के निशान नहीं होने चाहिए. अगर 'एप्रन' या मुख्य चेसिस पर वेल्डिंग या हथौड़े के निशान दिखें, तो ऐसी गाड़ी से दूर रहना ही बेहतर है क्योंकि इसका मतलब है कि गाड़ी सामने से किसी बड़ी टक्कर का शिकार हुई है. इसके अलावा, बोनट के अदर लगे इंसुलेशन पैड पर पेंट के निशान भी रिपेयरिंग की ओर इशारा करते हैं.

कांच और लाइटों का मिलान

गाड़ी के सभी कांच (Windshield और Windows) पर कंपनी का लोगो और मैन्युफैक्चरिंग डेट छपी होती है. अगर कार 2020 मॉडल की है और उसका कोई एक कांच 2022 का है, तो जाहिर है कि वह कांच किसी हादसे में टूटने के बाद बदला गया है. यही बात हेडलाइट्स और टेललाइट्स पर भी लागू होती है. यदि एक लाइट बिल्कुल नई और चमकदार है जबकि दूसरी थोड़ी पीली या पुरानी दिख रही है, तो समझ ले कि पुरानी लाइट एक्सीडेंट में टूट गई थी.

सर्विस रिकॉर्ड और टेस्ट ड्राइव

अंत में, गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड जरूर चेक करें. इंश्योरेंस हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा कि पिछले मालिक ने कभी 'एक्सीडेंटल क्लेम' लिया है या नहीं. इसके साथ ही, एक छोटी टेस्ट ड्राइव लें. यदि चलते समय गाड़ी एक तरफ खींच रही है (Alignment Issue) या सस्पेंशन से अजीब आवाजें आ रही हैं, तो यह गंभीर आंतरिक क्षति का संकेत हो सकता है. इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप एक बड़ा धोखा खाने से बच सकते हैं.