क्या आपकी गाड़ी सपोर्ट करती है E20 फ्यूल? अगर नहीं तो चलाने से पहले जान लें इसके नुकसान

E20 Fuel Supported Vehicles: भारत में अब आपको हर पेट्रोल पंप पर E20 फ्यूल, दिया जा रहा है. इस फ्यूल की खासियत ये है कि इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है. इस फ्यूल को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता. हालांकि सड़क पर दौड़ रही हर गाड़ी इसे सपोर्ट करती है, ऐसा संभव ही नहीं है. अगर आपकी गाड़ी चाहे वो कार हो या बाइक, अगर E20 फ्यूल सपोर्ट नहीं करती है तो गाड़ी में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं. मार्केट में ये फ्यूल चर्चा का विषय बना हुआ है और कई कार और बाइक निर्माता कंपनियां अपने ग्राहकों को ये बता भी रही हैं कि उनकी गाड़ियां E20 फ्यूल सपोर्टेड हैं या नहीं.

कैसे जान सकते हैं, आपकी गाड़ी में चलेगा या नहीं E20 फ्यूल?

अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है कि आपकी गाड़ी E20 फ्यूल सपोर्ट करती है या नहीं, तो आज हम आपको इसे जांचने का तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप गाड़ी में होने वाली किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें.

मैनुअल चेक करें: गाड़ी खरीदते समय इसके साथ ओनर मैनुअल दिया जाता है. इसमें फ्यूल कंपैटिबिलिटी की जानकारी होती है. इस मैनुअल में आपको ये देखना होता है कि आपकी गाड़ी E20 फ्यूल सपोर्ट करती है या नहीं.

VIN नंबर: व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VIN) का इस्तेमाल करके आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि आपका वाहन E20 फ्यूल के लिए कंपैटिबल है या नहीं.

स्टिकर/लेबल: अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ियों में आमतौर पर फ्यूल कैप, टैंक या विंडशील्ड पर "E20 Compatible" या "E20 Fuel" का स्टिकर होता है।

कस्टमर केयर: अगर आपको इन दोनों ही तरीकों से किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करके इस बारे में जांच-पड़ताल कर सकते हैं.

ये गाड़ियां सपोर्ट करती हैं E20 फ्यूल

आपको बता दें कि अप्रैल 2023 के बाद से जितनी भी BS6 फेज-2 कम्पलायंट गाड़ियां तैयार की गई हैं वो सभी E20 फ्यूल सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं. कुछ कंपनियां (जैसे Renault) ने दावा किया है कि उनकी E10- कम्पलायंट गाड़ियां भी E20 फ्यूल पर बिना किसी बड़े नुकसान के चल सकती हैं, जैसा कि IOC और ARAI के टेस्ट में पाया गया.

E20 फ्यूल सपोर्ट ना होने पर हो सकते हैं ये नुकसान

अगर आपकी कार या बाइक E20 फ्यूल सपोर्ट नहीं करती है तो इसमें कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं जैसे- माइलेज में कमी, रबर और प्लास्टिक के पुर्जों को नुकसान, फ्यूल सिस्टम में रुकावट, फ्यूल सिस्टम को नुकसान, प्रदर्शन में कमी के साथ कोल्ड स्टार्ट जैसी दिक्कतें भी आपको अपनी गाड़ी में देखने को मिल सकती हैं.