कार के शीशे में जम जाती है भाप तो ऐसे पाएं इससे छुटकारा, सर्दियों में रहता है एक्सीडेंट का डर

Car Tips and Tricks for winters: सर्दियों के मौसम में धुंध और कोहरा न केवल बाहर की (visibility) कम कर देते हैं, बल्कि कार के अंदर शीशे पर जमने वाली भाप (Mist) भी ड्राइविंग को खतरनाक बना देती है. यहाँ 5 बेहतरीन तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी कार की विंडस्क्रीन को बिल्कुल साफ रख सकते हैं:

1. डिफॉगर और AC का सही इस्तेमाल

आजकल की ज्यादातर कारों में फ्रंट और रियर डिफॉगर दिए होते हैं. विंडस्क्रीन से भाप हटाने के लिए AC को 'फ्रेश एयर मोड' पर चलाएं. AC केबिन की हवा से नमी सोख लेता है, जिससे शीशा तुरंत साफ हो जाता है. ध्यान रखें कि हवा को 'रीसर्कुलेशन मोड' पर न रखें, क्योंकि इससे अंदर की नमी बाहर नहीं निकल पाती.

2. केबिन वेंटिलेशन बनाए रखें

भाप तब बनती है जब कार के अंदर की गर्म और नम हवा ठंडे शीशे से टकराती है. तापमान को संतुलित करने के लिए अपनी कार के खिड़की के शीशे थोड़े से नीचे गिरा दें. इससे अंदर और बाहर का तापमान बराबर होने लगता है और कंडेनसेशन (भाप जमना) कम हो जाता है.

3. एंटी-फॉग सोल्यूशन का प्रयोग

बाजार में कई तरह के एंटी-फॉग स्प्रे और वाइप्स उपलब्ध हैं. इन्हें शीशे पर लगाने से एक पतली परत बन जाती है जो नमी को टिकने नहीं देती. अगर आप घरेलू नुस्खा अपनाना चाहते हैं, तो पानी और सिरके (Vinegar) का मिश्रण भी एक अस्थायी समाधान के रूप में काम कर सकता है.

4. विंडस्क्रीन की सफाई है जरूरी

शीशे पर जमी धूल और गंदगी नमी को अपनी ओर खींचती है, जिससे धुंध और गहरी हो जाती है. सर्दियों में नियमित रूप से किसी अच्छे ग्लास क्लीनर से विंडस्क्रीन को अंदर और बाहर से साफ रखें. साफ शीशे पर भाप कम जमती है और रात में सामने से आने वाली लाइट की चकाचौंध भी कम लगती है.

5. केबिन की नमी को नियंत्रित करें

गीले जूते, नम मैट या कार में रखे गीले कपड़े केबिन के अंदर नमी बढ़ा देते हैं. कोशिश करें कि सर्दियों में कार के मैट सूखे रहें. नमी सोखने के लिए आप कार के अंदर छोटे 'सिलिका जेल' (Silica Gel) के पैकेट या कोई नमी सोखने वाला प्रोडक्ट भी रख सकते हैं.