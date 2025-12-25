Advertisement
trendingNow13052878
Hindi Newsऑटोमोबाइलकार के शीशे में जम जाती है भाप तो ऐसे पाएं इससे छुटकारा, सर्दियों में रहता है एक्सीडेंट का डर

कार के शीशे में जम जाती है भाप तो ऐसे पाएं इससे छुटकारा, सर्दियों में रहता है एक्सीडेंट का डर

Car Tips and Tricks for winters: शीशे पर जमी धूल और गंदगी नमी को अपनी ओर खींचती है, जिससे धुंध और गहरी हो जाती है. सर्दियों में नियमित रूप से किसी अच्छे ग्लास क्लीनर से विंडस्क्रीन को अंदर और बाहर से साफ रखें. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार के शीशे में जम जाती है भाप तो ऐसे पाएं इससे छुटकारा, सर्दियों में रहता है एक्सीडेंट का डर

Car Tips and Tricks for winters: सर्दियों के मौसम में धुंध और कोहरा न केवल बाहर की (visibility) कम कर देते हैं, बल्कि कार के अंदर शीशे पर जमने वाली भाप (Mist) भी ड्राइविंग को खतरनाक बना देती है. यहाँ 5 बेहतरीन तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी कार की विंडस्क्रीन को बिल्कुल साफ रख सकते हैं:

1. डिफॉगर और AC का सही इस्तेमाल
आजकल की ज्यादातर कारों में फ्रंट और रियर डिफॉगर दिए होते हैं. विंडस्क्रीन से भाप हटाने के लिए AC को 'फ्रेश एयर मोड' पर चलाएं. AC केबिन की हवा से नमी सोख लेता है, जिससे शीशा तुरंत साफ हो जाता है. ध्यान रखें कि हवा को 'रीसर्कुलेशन मोड' पर न रखें, क्योंकि इससे अंदर की नमी बाहर नहीं निकल पाती.

2. केबिन वेंटिलेशन बनाए रखें
भाप तब बनती है जब कार के अंदर की गर्म और नम हवा ठंडे शीशे से टकराती है. तापमान को संतुलित करने के लिए अपनी कार के खिड़की के शीशे थोड़े से नीचे गिरा दें. इससे अंदर और बाहर का तापमान बराबर होने लगता है और कंडेनसेशन (भाप जमना) कम हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. एंटी-फॉग सोल्यूशन का प्रयोग
बाजार में कई तरह के एंटी-फॉग स्प्रे और वाइप्स उपलब्ध हैं. इन्हें शीशे पर लगाने से एक पतली परत बन जाती है जो नमी को टिकने नहीं देती. अगर आप घरेलू नुस्खा अपनाना चाहते हैं, तो पानी और सिरके (Vinegar) का मिश्रण भी एक अस्थायी समाधान के रूप में काम कर सकता है.

4. विंडस्क्रीन की सफाई है जरूरी
शीशे पर जमी धूल और गंदगी नमी को अपनी ओर खींचती है, जिससे धुंध और गहरी हो जाती है. सर्दियों में नियमित रूप से किसी अच्छे ग्लास क्लीनर से विंडस्क्रीन को अंदर और बाहर से साफ रखें. साफ शीशे पर भाप कम जमती है और रात में सामने से आने वाली लाइट की चकाचौंध भी कम लगती है.

5. केबिन की नमी को नियंत्रित करें
गीले जूते, नम मैट या कार में रखे गीले कपड़े केबिन के अंदर नमी बढ़ा देते हैं. कोशिश करें कि सर्दियों में कार के मैट सूखे रहें. नमी सोखने के लिए आप कार के अंदर छोटे 'सिलिका जेल' (Silica Gel) के पैकेट या कोई नमी सोखने वाला प्रोडक्ट भी रख सकते हैं.

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Car tips and tricks

Trending news

'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल