सर्दियों में कैसे करें ड्राइव? कोहरा, ठंड और लो विजिबिलिटी में बड़े काम आएंगे ये तरीके

सर्दियों में कैसे करें ड्राइव? कोहरा, ठंड और लो विजिबिलिटी में बड़े काम आएंगे ये तरीके

Car Driving Tips in Winters: सर्दियों में कार ड्राइव करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, ऐसे में अगर आप सेफ ड्राइविंग करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके बड़े काम आ सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 03:08 PM IST
सर्दियों में कैसे करें ड्राइव? कोहरा, ठंड और लो विजिबिलिटी में बड़े काम आएंगे ये तरीके

Car Driving Tips in Winters: सर्दियों में कोहरा, ठंड और लो विजिबिलिटी में कार ड्राइव करना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है. अगर ऐसी स्थिति में ड्राइव करने में लापरवाही की जाए तो आप हादसे का शिकार हो सकते हैं. आप अगर ऐसा नहीं चाहते हैं और सेफेस्ट ड्राइविंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ बेहद ही जरूरी ड्राइविंग टिप्स देने जा रहे हैं हो सर्दियों में आपको सुरक्षित रखते हैं. 

1. स्पीड कम रखें और दूरी बनाएं
कोहरे में विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा कम रखें. विशेषज्ञों के अनुसार, जब विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो, तो 40-50 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार खतरनाक हो सकती है. आगे चल रहे वाहन से सामान्य दिनों की तुलना में कम से कम दोगुनी दूरी बनाकर चलें. अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में यह आपको प्रतिक्रिया का समय देगा.

2. सही लाइट्स का इस्तेमाल करें
फॉग लाइट्स/लो बीम: घने कोहरे में हाई बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनकी रोशनी कोहरे में फैलकर वापस आंखों पर पड़ती है, जिससे विजिबिलिटी और कम हो जाती है. हमेशा फॉग लाइट्स या लो बीम हेडलाइट्स का उपयोग करें. बहुत धीमे चलने या सड़क पर रुकने की स्थिति में खतरे की चेतावनी या पार्किंग लाइट ऑन करें ताकि पीछे से आ रहे वाहनों को आपकी उपस्थिति का पता चल सके.

3. विंडशील्ड को साफ रखें 
धुंध हटाएँ: ठंड में गाड़ी के अंदर और बाहर तापमान के अंतर के कारण शीशे पर धुंध जम जाती है. इसे हटाने के लिए अपनी कार का डी-फॉगर ऑन करें. विजिबिलिटी बेहतर बनाए रखने के लिए वाइपर का इस्तेमाल करें.

4. रोड मार्किंग पर ध्यान दें
कम विजिबिलिटी में सड़क पर बनी सफेद या पीली लाइन (लेन मार्किंग) को फॉलो करना बहुत मददगार होता है. इससे आपको सही दिशा में चलने में मदद मिलती है और गाड़ी के भटकने का खतरा कम होता है. अचानक लेन बदलने या ओवरटेक करने से बचें, क्योंकि कम विजिबिलिटी में यह खतरनाक हो सकता है.

5. अन्य ज़रूरी सावधानियां 
ठंड में टायर का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए ड्राइविंग से पहले टायर प्रेशर सही रखें. बर्फीली या फिसलन भरी सड़क पर अचानक स्टीयरिंग बदलने या ज़ोर से ब्रेक लगाने से बचें. सभी नियंत्रणों (एक्सेलेरेशन, ब्रेक, स्टीयरिंग) का उपयोग धीरे और आराम से करें. ड्राइविंग के दौरान फोन या म्यूजिक जैसी चीजों से ध्यान न भटकाएँ. सड़क पर पूरा ध्यान दें. अगर कोहरा बहुत घना हो और सड़क बिल्कुल भी दिखाई न दे, तो किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाना सबसे बेहतर ऑप्शन है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Car Driving Tips

