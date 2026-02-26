भूल जाते हैं कहां पार्क की थी कार? Google Maps के इस जादुई फीचर से चुटकियों में मिलेगी लोकेशन

Car finding tips and tricks: भीड़भाड़ वाले इलाकों या अनजान शहरों में अक्सर गाड़ी पार्क करने के बाद उसे वापस ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं है. अगर कार पार्किंग में सैकड़ों कारें लगी हुई हैं तो समस्या और भी बढ़ जाती है. ऐसे में कार खोजने में काफी समय बर्बाद होता है. हालांकि आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो फोन में Google Maps का इस्तेमाल करके अपने कार की लोकेशन जान सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि कार ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है.

एंड्रॉयड यूजर: आप अगर एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी पार्किंग सेव करना सबसे सरल तरीका है. गाड़ी खड़ी करने के बाद बस Google Maps खोलें और मैप पर दिख रहे नीले डॉट पर टैप करें. यहां आपको 'Save Parking' का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन को चुनते ही आपकी लोकेशन सेव हो जाएगी. जब आपको वापस गाड़ी के पास जाना हो, तो सर्च बार में 'Parking Spot' टाइप करें और 'Directions' पर टैप करके आसानी से अपनी कार तक जा सकते हैं.

iPhone और iPad पर पार्किंग सेव करने का तरीकाएप्पल यूजर्स के लिए भी ये प्रोसेस तकरीबन एक जैसी ही है. iPhone पर नीले डॉट पर टैप करने के बाद आपको 'Saved Parking' का ऑप्शन मिलता है, जो मैप पर एक पिन लगा देता है. खास बात यह है कि एप्पल डिवाइस पर ये लोकेशन 48 घंटों तक सेव रहती है. अगर आप पार्किंग की जगह बदलते हैं, तो आप 'Change Location' पर जाकर पिन को शिफ्ट कर सकते हैं या काम पूरा होने पर 'Clear' बटन दबाकर इसे हटा भी सकते हैं.

लोकेशन शेयरिंग: Google Maps का यह फीचर न केवल आपकी मदद करता है, बल्कि iPhone यूजर्स को अपनी पार्किंग लोकेशन दूसरों के साथ शेयर करने की सुविधा भी देता है. यदि आपको किसी मित्र या परिवार के सदस्य को अपनी कार तक बुलाना है, तो आप सीधे व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए अपनी सेव की गई पार्किंग पिन भेज सकते हैं. इसके अलावा, कुछ शहरों में ये ऐप आपको मंजिल पर पहुंचने से पहले ही आसपास उपलब्ध पब्लिक पार्किंग और गैरेज की जानकारी भी दे देता है.

समय की बचत: कुल मिलाकर, Google Maps का ये छोटा सा फीचर रोजमर्रा की ड्राइविंग को बहुत आसान बना देता है. एक सिंगल टैप से अपनी लोकेशन सेव करना आपको उस झुंझलाहट से बचाता है जो गाड़ी न मिलने पर होती है.