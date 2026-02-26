Advertisement
trendingNow13122808
Hindi Newsऑटोमोबाइलभूल जाते हैं कहां पार्क की थी कार? Google Maps के इस जादुई फीचर से चुटकियों में मिलेगी लोकेशन

भूल जाते हैं कहां पार्क की थी कार? Google Maps के इस जादुई फीचर से चुटकियों में मिलेगी लोकेशन

Car finding tips and tricks: Google Maps का ये छोटा सा फीचर रोजमर्रा की ड्राइविंग को बहुत आसान बना देता है. एक सिंगल टैप से अपनी लोकेशन सेव करना आपको उस झुंझलाहट से बचाता है जो गाड़ी न मिलने पर होती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूल जाते हैं कहां पार्क की थी कार? Google Maps के इस जादुई फीचर से चुटकियों में मिलेगी लोकेशन

Car finding tips and tricks: भीड़भाड़ वाले इलाकों या अनजान शहरों में अक्सर गाड़ी पार्क करने के बाद उसे वापस ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं है. अगर कार पार्किंग में सैकड़ों कारें लगी हुई हैं तो समस्या और भी बढ़ जाती है. ऐसे में कार खोजने में काफी समय बर्बाद होता है. हालांकि आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो फोन में Google Maps का इस्तेमाल करके अपने कार की लोकेशन जान सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि कार ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है.

एंड्रॉयड यूजर: आप अगर एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी पार्किंग सेव करना सबसे सरल तरीका है. गाड़ी खड़ी करने के बाद बस Google Maps खोलें और मैप पर दिख रहे नीले डॉट पर टैप करें. यहां आपको 'Save Parking' का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन को चुनते ही आपकी लोकेशन सेव हो जाएगी. जब आपको वापस गाड़ी के पास जाना हो, तो सर्च बार में 'Parking Spot' टाइप करें और 'Directions' पर टैप करके आसानी से अपनी कार तक जा सकते हैं. 

iPhone और iPad पर पार्किंग सेव करने का तरीकाएप्पल यूजर्स के लिए भी ये प्रोसेस तकरीबन एक जैसी ही है. iPhone पर नीले डॉट पर टैप करने के बाद आपको 'Saved Parking' का ऑप्शन मिलता है, जो मैप पर एक पिन लगा देता है. खास बात यह है कि एप्पल डिवाइस पर ये लोकेशन 48 घंटों तक सेव रहती है. अगर आप पार्किंग की जगह बदलते हैं, तो आप 'Change Location' पर जाकर पिन को शिफ्ट कर सकते हैं या काम पूरा होने पर 'Clear' बटन दबाकर इसे हटा भी सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लोकेशन शेयरिंग: Google Maps का यह फीचर न केवल आपकी मदद करता है, बल्कि iPhone यूजर्स को अपनी पार्किंग लोकेशन दूसरों के साथ शेयर करने की सुविधा भी देता है. यदि आपको किसी मित्र या परिवार के सदस्य को अपनी कार तक बुलाना है, तो आप सीधे व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए अपनी सेव की गई पार्किंग पिन भेज सकते हैं. इसके अलावा, कुछ शहरों में ये ऐप आपको मंजिल पर पहुंचने  से पहले ही आसपास उपलब्ध पब्लिक पार्किंग और गैरेज की जानकारी भी दे देता है.

समय की बचत: कुल मिलाकर, Google Maps का ये छोटा सा फीचर रोजमर्रा की ड्राइविंग को बहुत आसान बना देता है. एक सिंगल टैप से अपनी लोकेशन सेव करना आपको उस झुंझलाहट से बचाता है जो गाड़ी न मिलने पर होती है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Google Maps

Trending news

Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन