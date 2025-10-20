Advertisement
पटाखों की चिंगारी ने खराब कर दिया है कार का पेंट, ऐसे कम खर्च में खुद ही करें ठीक

Car Tips: अगर पटाखों की वजह से आपकी कार के पेंट पर निशान पड़ गए हैं, तो उन्हें आप कुछ साधारण से टिप्स की मदद से खुद ही ठीक कर सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:01 PM IST
Car Tips and Tricks: पटाखों की चिंगारी से कार के पेंट को नुकसान पहुँचना त्योहारों के मौसम की एक कड़वी हक़ीकत है. अक्सर लोग सोचते हैं कि अब भारी-भरकम खर्च करके ही यह डैमेज ठीक हो पाएगा, लेकिन घबराइए नहीं! आप खुद ही, बहुत कम खर्च में, अपनी कार के जले हुए पेंट को पहले जैसा बना सकते हैं. यह कोई जादू नहीं, बल्कि कुछ आसान से कदम हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है. सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि क्षति कितनी गहरी है, क्योंकि इलाज उसी पर निर्भर करता है.

क्या मेरी कार का पेंट पूरी तरह ख़राब हो गया है?

ज़्यादातर मामलों में, पटाखों की चिंगारी से होने वाला नुकसान केवल पेंट की सबसे ऊपरी परत (जिसे क्लियर कोट कहते हैं) तक ही सीमित रहता है, या फिर बहुत छोटे, गहरे निशान बन जाते हैं.

यदि निशान केवल सतही हैं और किसी धूल के धब्बे जैसे दिखते हैं, तो यह छोटी क्षति है. यदि पेंट पूरी तरह से जलकर उड़ गया है और नीचे का धातु या प्राइमर दिखने लगा है, तो यह गहरी क्षति है.

कम खर्च में इसे खुद ही कैसे ठीक करें?

1. मामूली सतही क्षति के लिए (The Simple Fix):

अगर चिंगारी के निशान बहुत हल्के हैं, तो सबसे पहले प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. अब बाज़ार से रबिंग कंपाउंड (Rubbing Compound) या एक अच्छा कार पॉलिश खरीदें. यह ₹100 से ₹300 के बीच आसानी से मिल जाता है. एक मुलायम कपड़े (माइक्रोफाइबर) पर थोड़ा सा कंपाउंड लगाकर, जले हुए हिस्से पर गोल-गोल घुमाते हुए हल्के हाथ से रगड़ें. यह क्रिया पेंट की जली हुई परत को धीरे-धीरे घिस देगी और असली पेंट की चमक वापस ला देगी. काम ख़त्म होने पर उस जगह पर कार वैक्स लगा दें ताकि पेंट की सुरक्षा बनी रहे.

2. छोटे, गहरे निशानों के लिए (The Touch-Up Trick):

यदि निशान छोटे हैं लेकिन पेंट की परत को पूरी तरह जला चुके हैं (नीचे प्राइमर दिख रहा है), तो आपको टच-अप पेंट किट की ज़रूरत पड़ेगी. यह आपकी कार के रंग से पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिए. आप अपनी कार के VIN (व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर) या रंग कोड का उपयोग करके इसे आसानी से ऑनलाइन या किसी ऑटोमोटिव स्टोर से खरीद सकते हैं.

पहला कदम: प्रभावित जगह को साफ करें और सूखने दें.

दूसरा कदम: किट में दिए गए छोटे ब्रश का उपयोग करके, बहुत सावधानी से, केवल जले हुए छेद में पेंट की पतली परत लगाएं. इसे सूखने दें. ज़रूरत हो तो एक और पतली परत लगाएं.

तीसरा कदम: जब पेंट सूख जाए, तो यदि किट में क्लियर कोट है तो उसकी एक परत लगाएं. यह पेंट को सील कर देता है और चमक देता है.

चौथा कदम: एक दिन बाद, उस जगह को हल्के से पॉलिश करें ताकि नया पेंट, पुराने पेंट के साथ घुलमिल जाए.

3. गंभीर क्षति के लिए (The Professional DIY Approach):

अगर क्षति बड़ी है और प्राइमर तक पहुँच गई है, तो आपको गीला सैंडपेपर (Wet Sandpaper) (2000 ग्रिट), ऑटोमोटिव प्राइमर और फिर बेस कोट स्प्रे पेंट (आपकी कार के रंग का) की ज़रूरत होगी.

जली हुई जगह को सैंडपेपर से धीरे-धीरे साफ़ और समतल करें.

अब प्राइमर की एक पतली परत लगाएं और सूखने दें.

इसके बाद बेस कोट की 2-3 पतली परतें लगाएं (प्रत्येक परत को सूखने का समय दें).

अंत में क्लियर कोट स्प्रे करें.

पूरी तरह सूखने के बाद पॉलिश करें.

याद रखें, ये सभी काम छाया में ही करें और हड़बड़ी न दिखाएँ. थोड़े से धैर्य और सही सामग्री के साथ, आप अपनी कार का पेंट खुद ही ठीक करके हज़ारों रुपये बचा सकते हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Car Tips

