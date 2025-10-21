Driving Licence खो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे बनवाएं डुप्लिकेट कॉपी

Lost Driving Licence: आप सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं और अचानक महसूस होता है कि आपका सबसे ज़रूरी 'ड्राइविंग हथियार' - आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) - अपनी जगह पर नहीं है. यह एक छोटा सा कागज़ या कार्ड हो सकता है, लेकिन इसके खोने का मतलब है सड़क पर एक बड़ी परेशानी! हालाँकि, घबराइए नहीं. आप अपने खोए हुए DL को वापस पा सकते हैं, या कहें तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनवा सकते हैं. यह प्रक्रिया उतनी मुश्किल नहीं है, जितनी लगती है.

लाइसेंस खोने के बाद पहला कदम क्या हो?

जैसे ही आपको पता चले कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, आपको तुरंत दो ज़रूरी कदम उठाने होंगे:

पुलिस को सूचित करें (FIR/गुमशुदा रिपोर्ट): यह सबसे पहला और अनिवार्य चरण है. अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर लाइसेंस खोने की गुमशुदा रिपोर्ट (Lost Report) या प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराएं. पुलिस आपको इसकी एक कॉपी देगी. यह कॉपी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साबित करती है कि आपका DL अनजाने में खो गया है और कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर रहा है. यह डुप्लीकेट DL के आवेदन के लिए एक तरह का 'प्रवेश पास' है.

शपथ पत्र (Affidavit) बनवाएं: आपको किसी नोटरी या राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) से एक शपथ पत्र बनवाना होगा. इस शपथ पत्र में DL खोने की घटना, तारीख और स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए. यह कानूनी दस्तावेज़ आपकी विश्वसनीयता को स्थापित करता है.

डुप्लीकेट DL के लिए कैसे करें आवेदन?

एक बार जब आपके पास FIR और शपथ पत्र हो, तो आप अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन 'मिशन डुप्लीकेट DL' शुरू कर सकते हैं.

सबसे पहले, आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों को इकट्ठा करना होगा: पुलिस की FIR/गुमशुदा रिपोर्ट, शपथ पत्र, आपकी पहचान और पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड), और फॉर्म LLD (डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म). अगर आपको अपने पुराने DL का नंबर याद है या उसकी फोटोकॉपी है, तो यह प्रक्रिया को बहुत तेज़ कर देगा.

ऑनलाइन रास्ता: अधिकांश राज्यों में, आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (Parivahan पोर्टल) पर जा सकते हैं. 'ऑनलाइन सर्विसेज़' में 'Apply for Duplicate DL' चुनें. यहाँ आपको DL नंबर और व्यक्तिगत विवरण भरने होंगे. आपको फॉर्म LLD भरना होगा, 'खो गया' कारण चुनना होगा, और FIR तथा शपथ पत्र सहित सभी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा. इसके बाद, निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा.

RTO का रहस्य: यदि आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं, तो आप सीधे अपने RTO जा सकते हैं. वहाँ फॉर्म LLD भरकर, सभी दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी संलग्न करके काउंटर पर जमा कर दें. शुल्क जमा करने के बाद, अधिकारी आपके आवेदन की जाँच करेंगे.

कब मिलेगा आपका 'नया' लाइसेंस?

सभी सत्यापन (Verification) प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (जिस पर स्पष्ट रूप से 'DUPLICATE' अंकित होगा) आपके रजिस्टर्ड पते पर डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ सप्ताह लग सकते हैं. तब तक आप अपने पास रखी हुई एक्नॉलेजमेंट रसीद को सुरक्षित रख सकते हैं.