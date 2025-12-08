Advertisement
इलेक्ट्रिक कार तो ले ली लेकिन, अच्छी रेंज कैसे मिलेगी? आधे रास्ते में बोल जाती है बैटरी तो जान लें ये टिप्स

Electric Car Tips and Tricks: इलेक्ट्रिक कार की रेंज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप इसे चलाने के दौरान गलतियां करते हैं तो रेंज घटकर तकरीबन आधी या आधी से भी कम हो जाती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:12 AM IST
Electric Car Tips and Tricks: इलेक्ट्रिक कारों का ट्रेंड देश में बढ़ता जा रहा है. पेट्रोल का खर्च बचाने के लिए अब लोग इलेक्ट्रिक कारों को तरजीह दे रहे हैं. हालांकि कई बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बाद भी लोगों को मनचाही रेंज नहीं मिलती है. ऐसे में बार-बार कार को चार्ज करने में काफी समय और पैसा बर्बाद होता है, जो कोई भी ओनर नहीं चाहता है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो चलिए हम आपको इस समस्या का समाधान बताने जा रहे हैं जिससे आप इलेक्ट्रिक कार से तगड़ी रेंज हासिल कर सकते हैं.

1. ड्राइविंग स्टाइल में बदलाव है सबसे जरूरी

इलेक्ट्रिक कार की रेंज सीधे तौर पर आपके ड्राइविंग के तरीके पर निर्भर करती है. तेज एक्सीलरेशन (Acceleration) और अचानक ब्रेक लगाने से बचें. ऐसा करने से बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है. इसके बजाय, अपनी कार को धीमी और समान गति (आदर्श रूप से 40-60 किमी/घंटा) पर चलाएं. स्मूथ और प्रोग्रेसिव ड्राइविंग (Smooth and Progressive Driving) से न केवल बैटरी की बचत होती है, बल्कि यह रीजेनरेटिव ब्रेकिंग (Regenerative Braking) सिस्टम को भी बेहतर ढंग से काम करने का मौका देती है, जिससे ब्रेक लगाने पर थोड़ी ऊर्जा वापस बैटरी में चली जाती है.

2. रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का ज्यादा इस्तेमाल 
आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम एक गेम-चेंजर है. यह तकनीक ब्रेक लगाने या एक्सेलेरेटर पैडल से पैर हटाने पर पहियों की गति से ऊर्जा उत्पन्न करके बैटरी को चार्ज करती है. शहर के ट्रैफिक में या ढलान पर ड्राइविंग करते समय रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की सेटिंग्स को अधिकतम पर रखें (अगर आपकी कार में यह विकल्प है). इसका अधिकतम इस्तेमाल करके आप बैटरी लाइफ को 10-15% तक बढ़ा सकते हैं. 'वन-पेडल ड्राइविंग' (One-Pedal Driving) की आदत डालना भी रेंज बढ़ाने में काफी मददगार हो सकता है.

3. चार्जिंग और टेम्परेचर मैनेजमेंट का रखें ध्यान
बैटरी की लंबी उम्र और अच्छी रेंज के लिए चार्जिंग की आदतें सही होना ज़रूरी है. विशेषज्ञों के अनुसार, बैटरी को बार-बार 100% तक चार्ज करने या 10% से नीचे जाने देने से बचें. सबसे अच्छी रेंज और बैटरी स्वास्थ्य के लिए 20% से 80% के बीच चार्जिंग लेवल बनाए रखना चाहिए. इसके अलावा, कार को सीधी और तेज धूप में पार्क करने से बचें, क्योंकि अत्यधिक गर्मी बैटरी पर बुरा असर डालती है. कुछ EV में 'प्री-कूलिंग' या 'प्री-कंडीशनिंग' की सुविधा होती है; सफर शुरू करने से पहले चार्जिंग के दौरान इसका उपयोग करने से बैटरी की ऊर्जा बचाई जा सकती है.

4. ओवरलोड और AC का समझदारी से इस्तेमाल 
कार में जितना ज़्यादा वज़न होगा, उसे चलाने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी. इसलिए, कार के बूट (Boot) और केबिन से अनावश्यक और भारी सामान हटा दें. साथ ही, टायरों में हवा का प्रेशर (Air Pressure) हमेशा निर्माता द्वारा सुझाए गए मानक पर बनाए रखें; कम हवा वाले टायर भी रेंज को तेज़ी से घटाते हैं. एयर कंडीशनर (AC) या हीटर का बहुत ज़्यादा उपयोग भी बैटरी को जल्दी खत्म करता है. AC को ज़रूरत के हिसाब से और मध्यम तापमान (जैसे 24-26°C) पर चलाएं.

5. यात्रा योजना और नियमित रखरखाव
लंबी यात्रा पर निकलने से पहले चार्जिंग स्टेशनों के साथ अपने रूट की योजना बनाना 'रेंज एंग्जायटी' को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है. नेविगेशन ऐप्स का इस्तेमाल करें जो आपको चार्जिंग पॉइंट्स की जानकारी दें. इसके अलावा, इलेक्ट्रिक कार के सॉफ्टवेयर अपडेट और नियमित सर्विसिंग को अनदेखा न करें. कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट से कार की ऊर्जा प्रबंधन क्षमता में सुधार होता है, जिससे रेंज अपने आप बेहतर हो जाती है. इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलावों को अपनाकर, आप अपनी इलेक्ट्रिक कार से अधिकतम रेंज पा सकते हैं और अपने सफर को आरामदायक बना सकते हैं.

