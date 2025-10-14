सर्दियां की आहट! अभी करवा लें ये 5 जरूरी काम, 20 से 30 परसेंट ज्यादा माइलेज देगी बाइक

Bike mileage Boost: सर्दियों की आहट के साथ ही बाइक चालकों को दो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है: सुबह बाइक का आसानी से स्टार्ट न होना और माइलेज का अचानक गिर जाना. दरअसल, ठंड के कारण इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे इंजन को काम करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और ईंधन की खपत बढ़ जाती है. लेकिन घबराएँ नहीं! अगर आप अभी से अपनी बाइक में ये 5 जरूरी काम करवा लेते हैं, तो आपकी बाइक न सिर्फ आसानी से स्टार्ट होगी, बल्कि 20 से 30 प्रतिशत तक ज्यादा माइलेज भी देगी.

1. इंजन ऑयल बदलवाएँ (सही Grade के साथ)

ठंड में गाढ़ा इंजन ऑयल इंजन के पुर्जों के बीच घर्षण (Friction) को बढ़ा देता है, जिससे माइलेज घटता है.

क्या करें: सर्दियाँ शुरू होने से पहले इंजन ऑयल को बदलवा लें. हो सके तो कम गाढ़े grade (जैसे 10W-30 या 5W-30) का इंजन ऑयल डलवाएँ. हल्का ऑयल ठंड में जल्दी पिघलता है, जिससे इंजन को कम जोर लगाना पड़ता है और माइलेज तुरंत बढ़ जाता है.

2. एयर फिल्टर की सफाई या बदलाव

सर्दियों में इंजन को स्टार्ट करने और अच्छा mileage देने के लिए हवा और ईंधन का सही मिश्रण बहुत जरूरी है.

क्या करें: अगर एयर फिल्टर गंदा या जाम है, तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिल पाएगी, जिससे वह ज्यादा पेट्रोल खींचेगा. तुरंत एयर फिल्टर को साफ करवा लें, या अगर वह ज्यादा खराब हो गया है तो नया लगवाएँ. साफ एयर फिल्टर 20% तक बेहतर माइलेज दे सकता है.

3. स्पार्क प्लग की सफाई और गैप Adjustment

ठंड के मौसम में सही इग्निशन (Ignition) के लिए स्पार्क प्लग का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है.

क्या करें: स्पार्क प्लग को निकलवाकर साफ करवाएँ और सुनिश्चित करें कि उसका गैप सही हो. अगर प्लग पुराना हो गया है, तो उसे बदल दें. सही स्पार्क प्लग से इंजन एक ही किक या सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगा, जिससे बैटरी और पेट्रोल दोनों की बचत होगी.

4. टायरों में हवा का प्रेशर (Tyre Pressure) चेक करवाएँ

ठंड के कारण टायरों की हवा (दबाव) कम हो सकती है. कम हवा से टायर का जमीन पर संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे इंजन पर लोड बढ़ता है और माइलेज गिर जाता है.

क्या करें: Bike के टायरों में निर्माता द्वारा सुझाया गया (Recommended) एयर प्रेशर डलवाएँ. इसे हर हफ्ते चेक करना सबसे जरूरी है. सही Tyre Pressure न केवल माइलेज बढ़ाता है, बल्कि गीली सड़कों पर सुरक्षित पकड़ (Traction) भी सुनिश्चित करता है.

5. चेन की सफाई और सही Lubrication

ठंड के मौसम में चेन सूखी और कठोर हो जाती है, जिससे पहिए को घुमाने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है.

क्या करें: अपनी बाइक की चेन को अच्छी तरह से साफ करवाएँ और उस पर ठंड के मौसम के लिए उपयुक्त (Cold-weather suited) ल्यूब (Chain Lube) लगवाएँ. सही lubrication से इंजन की ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी और ट्रांसमिशन स्मूथ रहेगा, जिससे आपको बेहतर माइलेज मिलेगा.

Bonus Tip: सुबह 1 मिनट Warm Up

सुबह बाइक स्टार्ट करने के बाद, तुरंत तेजी से न चलाएँ. 30 से 60 सेकंड तक Idle पर खड़े रहकर Warm Up होने दें. इससे ऑयल पूरे इंजन में फैल जाता है, जिससे इंजन बिना किसी घर्षण के चलना शुरू कर देता है और माइलेज बेहतर होता है.