20 से 30% ज्यादा माइलेज देगी Car, बस चलाते समय रखें इन बातों का ध्यान

Car Tips and Tricks: ये टिप्स फॉलो करने के बाद आपकी पुरानी कार अच्छा माइलेज जेनरेट करने लगती है और आपको पेट्रोल पर ज्यादा पैसे नहीं बढ़ाने पड़ते हैं.
Car Tips and Tricks: अगर आप अपनी कार के माइलेज से तंग आ चुके हैं और अब हर महीने पेट्रोल पर हजारों रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनसे माइलेज को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है और फिर आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा.
1. ज्यादा वजन वाला सामान
कार में बेवजह रखा भारी सामान, जैसे पुराने टूल्स, एक्स्ट्रा टायर, या भारी बैग्स, माइलेज को कम कर सकते हैं. केवल जरूरी सामान रखें और कार को जितना हल्का हो सके उतना रखें.
2. फालतू की एक्सेसरीज़
भारी और बड़े आकार की एक्सेसरीज़, जैसे रूफ बॉक्स, बुल बार, और बड़े अलॉय व्हील्स, कार के वायुगतिकीय प्रदर्शन (aerodynamics) को प्रभावित करते हैं. ऐसी एक्सेसरीज़ हटा दें जिनका रोजमर्रा की ड्राइविंग में कोई खास उपयोग नहीं है.
3. खराब या पुराने टायर
गंदे या सही तरीके से हवा न भरे हुए टायर इंजन पर अधिक दबाव डालते हैं, जिससे माइलेज कम हो जाता है. नियमित रूप से टायर का प्रेशर चेक करें और सही हवा भरवाएं। अगर टायर घिस चुके हैं, तो उन्हें बदलें.
4. गंदा एयर फिल्टर
गंदा एयर फिल्टर इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलने देता, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है. समय-समय पर एयर फिल्टर साफ करें या बदलवाएं, साथ ही, नियमित सर्विसिंग सुनिश्चित करें.