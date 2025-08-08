5 ट्रिक्स से आसमान छूने लगेगा माइलेज, कार वालों अब हर हफ्ते नहीं लगेंगे पेट्रोल पंप के चक्कर
5 ट्रिक्स से आसमान छूने लगेगा माइलेज, कार वालों अब हर हफ्ते नहीं लगेंगे पेट्रोल पंप के चक्कर

Mileage Increasing Tips: बारिश के मौसम में कार का माइलेज घट ही जाता है, लेकिन ये 5 ट्रिक्स आजमाते ही जादुई तरीके से माइलेज में बढ़ोत्तरी होना निश्चित है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:26 AM IST
5 ट्रिक्स से आसमान छूने लगेगा माइलेज, कार वालों अब हर हफ्ते नहीं लगेंगे पेट्रोल पंप के चक्कर

Mileage Increasing Tips: अगर आपकी कार ने बारिश के मौसम में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल पीना शुरू कर दिया है तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. दरअसल माइलेज घट जाना एक आम बात है, लेकिन इसे 10 से 20 परसेंट तक बढ़ाया भी जा सकता है. इसके लिए हम आज आपको कुछ बेहद असरदार ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर आप इन्हें फिओलो करते हैं तो माइलेज में तेजी से बढ़ोत्तरी होती है. 

यह भी पढ़ें: टेस्टिंग करती दिखी Nissan की धाकड़ एसयूवी, क्रेटा और सेल्टॉस को मिलेगी कड़ी टक्कर

क्लच दबाकर ना करें ड्राइव 

बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो जब भी कभी ड्राइव करते हैं, हमेशा क्लच थोड़ा बहुत दबा रहता है जिसकी वजह से इंजन पर अचानक से दबाव बढ़ने लगता है जिसकी वजह से ये ओवरहीट होता है और फिर पेट्रोल की खपत बढ़ने लगती है. आपको चाहिए कि हमेशा जरूरत पड़ने पर ही क्लच का इस्तेमाल करें और बेवजह इसे दबाकर गाड़ी चलाने की आदत बदल डालिए, ऐसा करके आप दिन भर में ड्राइविंग के दौरान कई लीटर पेट्रोल बचा सकते हैं. 

ओवरलोडिंग
ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अगर कार में 5 लोगों के बैठने लायक स्पेस मिला है तो हमेशा ड्राइविंग के समय आपकी गाड़ी में 5 लोग बैठे रहें, दरअसल इसकी वजह से गाड़ी का वजन बढ़ जाता है, और इसका माइलेज घटने लगता है क्योंकि, इंजन पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ रहा होता है. अगर आप अच्छा माइलेज चाहते हैं कार में ओवरलोडिंग से बचें. 

बिना वजह ब्रेकिंग
कार में बिना वजह ब्रेकिंग करना भी इसके माइलेज को काफी कम करता है. अगर आप भी ड्राइविंग के दौरान ये गलती कर रहे हैं तो आपको अभी से अपनी इस आदत को बदल देनी चाहिए जिससे माइलेज को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है.  

इंजन ऑयल चेंज
अगर लंबे समय से आपने अपनी कार की सर्विसिंग नहीं कारवाई है और आपको अभी भी समय नहीं मिल पा रहा है तो, कम से कम कार का इंजन ऑयल जरूर चेंज करवा दें. दरअसल माइलेज कम होना इंजन की स्थिति पर निर्भर करता है. पुराने इंजन ऑयल में काफी ज्यादा गंदगी होती है जो इंजन का प्रदर्शन कम हो जाता है और ये रफ काम करने लगता है. अगर आप इंजन ऑयल चेंज करवा देते हैं तो इससे इंजन का प्रदर्शन बढ़ जाता है और ये स्मूद चलता है जिससे माइलेज भी अच्छा मिलता है. 

यह भी पढ़ें: माइलेज में सबकी बाप है ये SUV, टंकी फुल कराओ और महीने भर मजे से चलाओ

गियर शिफ्टिंग 
कार का माइलेज बढ़ाने में गियर शिफ्टिंग का बड़ा रोल है, अगर आप बहुत ज्यादा तेजी से गियर शिफ्टिंग करते हैं तो इस बात की संभावना है कि अचानक से इंजन पर जरूरत से ज्यादा दबाव बढ़ जाए, जो कि किसी भी मायने में प्रदर्शन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. इससे माइलेज घटने लगता है. हमेशा स्पीड के अनुसार ही गियर शिफ्ट करना चाहिए और आराम से गियर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करना चाहिए.  

;