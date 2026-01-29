Advertisement
कहीं आपकी EV भी तो नहीं दे रही ये संकेत, आग लगने से पहले की इन 5 चेतावनियों को ना करें इग्नोर

How to keep EV Safe: हाल ही में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की कई खबरें आई हैं. इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि हमें अब और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. अगर आप भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलातें हैं तो अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 29, 2026, 02:04 PM IST
Mahindra BE6 Fire: हाल ही में सोशल मीडिया पर महिंद्रा की नई इलेक्ट्रीक कार में आग लगने का एक वीडियो वायरल हुआ जिसने कार मालिकों को चिंता में डाल दिया. महिंद्र में इस मामले की जांच की और बताया कि आग लगने की असली वजह क्या थी. जांच में सामने आया कि, कार के पिछले दाहिने टायर में हवा बिल्कुल नहीं थी फिर भी उसे 60 किमी/प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 10 मिनट तक चलाया गया. कार के सिस्टम ने बार-बार प्रेशर अलर्ट दिया लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया. अगर आप अपनी EV को आग के हवाले होने से बचाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें.

समय-समय पर बैटरी की जांच जरूरी
हमेशा कंपनी के बताए गए सर्विस सेंटर पर जाकर बैटरी की जांच कराएं. वहां एक्सपर्ट्स देखते हैं कि कहीं बैटरी फूली तो नहीं या उसमें से कुछ लीक तो नहीं रहा या फिर वह जरूरत से ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही. ध्यान रखें कि, बैटरी को कभी जरूरत से ज्यादा चार्ज ना करें और 100% होने के बाद प्लग से हटा दें. गाड़ी के BMS (बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम) को हमेशा अपडेट रखें.

हमेशा ओरिजनल चार्जर इस्तेमाल करें
अपनी गाड़ी को हमेशा उसी चार्जर और केबल से चार्ज करें जो कंपनी ने साथ दिया है. बाजार में मिलने वाले नकली या सस्ते चार्जर में बिजली को कंट्रोल करने की सुविधा नहीं होती और इनसे शॉर्ट सर्किट का डर रहता है. गाड़ी को ऐसी जगह चार्ज करें जहां वेंटिलेशन हों क्योंकि बहुत गर्म जगह पर चार्जिंग करने से बैटरी बहुत गर्म हो सकती है. एक्सटेंशन कॉर्ड का इस्तेमाल करने से तार जलने या चिंहारी निकलने का खतरा रहता है.

ईवी को सही जगह पर करें पार्क
कोशिश करें कि गाड़ी को छाया वाली जगह पर पार्क करें क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी बैटरी पर बुरा असर डालती है और उसे खराब कर सकती है. EV को ऐसी जगह पार्क करें जहां हवा आती-जाती रहे इससे बैटरी ठंडी रहती है. अपनी गाड़ी को सूखा कूड़ा, पेट्रोल या केमिकल से दूर पार्क करें क्योंकि ये चीजें जल्दी आग पकड़ती हैं. 

गाड़ी के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें
EV बनाने वाली कंपनियां टाइम-टू-टाइम अपडेट भेजती हैं जो बैटरी को ठंडा रखने और चार्जिंग को सेफ रखने के लिए होते हैं. सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए कंपनी गाड़ी की छोटी-मोटी कमियों को ठीक करती है जिससे अचानक आग लगने या बिजली की गड़बड़ी का खतरा कम हो जाता है. नया अपडेट आते ही इंस्टॉल करें, इसे अनदेखा करना जोखिम भरा हो सकता है. 

वॉर्निंग सिग्नल का ना करें नजरअंदाज
अगर गाड़ी से जलने की बदबू आए या हल्का धुआं दिखे तो अलर्ट हो जाएं. गाड़ी की स्क्रीन पर चेतावनी दिख रही है या बैटरी बहुत तेजी से डिस्चार्ज हो रही है तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. आगर गाड़ी चलते-चलके झटके ले रही है या ज्यादा गर्म हो रही है तो उसे तुरंत रोक दें. ऐसी स्थिति में पहले गाड़ी को सुरक्षित जगह खड़ा करें, चार्जिंग हटा दें और तुरंत मैकेनिक या कंपनी को फोन करें.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

