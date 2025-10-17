दिवाली पर आग का गोला बनने से कैसे बचाएं अपनी महंगी चमचमाती कार?

Car Protection: अगर आप ने हाल-फिलहाल में कोई लग्जरी कार खरीदी है और आपको अब डर सता रहा है कि कहीं, दिवाली के पटाखों की वजह से इसे कोई नुकसान ना हो. तो आज हम आपको इस डर को हमेशा के लिए दूर भगाने का तरीका बताने जा रहे हैं. दरअसल हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप बड़े धमाकेदार पटाखों से अपनी कार को बचा सकते हैं और तगड़ी चपत से भी बच सकते हैं.

अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में पार्क करें कार

अगर आपके पास खुली पार्किंग मौजूद है और आपको पटाखों का डर है तो आप किसी अंडरग्राउंड पार्किंग को चुन सकते हैं. सिर्फ एक से दो दिन के लिए आपको इस तरह की पार्किंग की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए आप पेड ऑप्शन चुन सकते हैं. इसमें आपको 100 से 200 रुपये का खर्च आएगा लेकिन आप इससे हजारों का नुकसान होने से बचा सकते हैं.

प्रोटेक्शन कवर है जरूरी

अगर आपको मजबूरी में अपनी कार को ओपन पार्किंग में ही पार्क करना पड़ रहा है तो आपको किसी भी कीमत में एक मजबोत प्रोटेक्शन कवर जरूर अपनी कार पर रखना चाहिए, ये आपकी कार की बॉडी को दमदार प्रोटेक्शन ऑफर करता है, हालांकि आपको हल्के कार प्रोटेक्शन कवर से बचने की जरूरत है जो मार्केट में 100 से 500 रुपये में मिल जाते हैं, क्योंकि इनका होना और ना होना एक बराबर है.

प्रोटेक्टिव कोटिंग

अगर आप सेफ्टी मेजर के तौर पर अपनी कार को और ज्यादा प्रोटेकटेड करना चाहते हैं तो आप अपनी कार पर डस्ट और फायर प्रोटेक्शन कोटिंग करवा सकते हैं, दरअसल इसकी बदौलत पटाखों से निकलने वाले बारूद और धूल-मिट्टी से लेकर आग तक से आपकी कार को दमदार प्रोटेक्शन मिलता है.

फायर एक्टिंगशर रखना है जरूरी

अगर आप अपनी कार में फायर एक्टिंगशर नहीं रखते हैं तो आज ही इसे खरीद लाएं क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है, और ये आपकी कार को आग लगने से बचाता है.