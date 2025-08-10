सर्विसिंग का खर्च रखना चाहते हैं कम तो अपनाएं ये तरकीब, हर बाइक ओनर को जानना है जरूरी
सर्विसिंग का खर्च रखना चाहते हैं कम तो अपनाएं ये तरकीब, हर बाइक ओनर को जानना है जरूरी

Bike Service Tips: बाइक की सर्विसिंग करवाने में अगर आपको जेब ढीली हो जाती है तो ये टिप्स आजमाकर आप काफी पैसे बचा सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 09:47 AM IST
Bike Service Tips: कुछ लोगों के लिए बाइक की सर्विसिंग करवाना काफी महंगा साबित होता है, दरअसल सर्विस सेंटर वाले कई सारे पार्ट्स में खराबी बताकर उन्हें बदल देते हैं जिसकी वजह से जरूरत से ज्यादा खर्च हो जाता है. अब इस खर्च को कम कैसे रखना है इस बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं. 

बाइक की दिक्कतों के हिसाब से बदलवाएं पार्ट्स
किसी भी सर्विस सेंटर पर जाने पर आप पहले ही उन्हें बाइक में आ रही समस्याओं के बारे में बताएं, इतना ही नहीं उस समस्या से जुड़े पार्ट्स भी बदलवाएं, लेकिन सर्विस सेंटर पर आपको अगर ऐसी किसी संभावित दिक्कत के बारे में बताया जा रहा है जो है ही नहीं और उसकी वजह से कोई पार्ट्स बदलने के लिए बोला जा रहा है तो पहले जांच करें अच्छे से समझें तभी पार्ट को चेंज करवाएं नहीं तो रहने दें. ऐसा करके आप फजूल के खर्च स बच सकते हैं. 

पार्ट्स के रेट करें चेक
कुछ सर्विस सेंटर ज्यादा पैसे कमाने के लालच में पार्ट्स के रेट बढ़ाकर लगाते हैं, ऐसे में पार्ट्स के रेट वेबसाइट पर चेक करें और उन्हें कंपेयर करना ना भूलें. ऐसा करके आप गैर-जरूरी खर्च से बच सकते हैं और सर्विस कॉस्ट को भी कम रख सकते हैं. 

एक्सेसरीज को आफ्टरमार्केट करवाएं चेंज 
अगर आप बाइक में एक्सेसरीज चेंज करवाना चाहते हैं जिनमें सीट कवर, मिरर्स, फुट पेग, जैसी चीजें शामिल हैं तो आप इन्हें आफ्टरमार्केट चेंज करवा सकते हैं क्योंकि यहां आप कम कीमत और अच्छी क्वालिटी का ऑप्शन चेक कर सकते हैं. बाहर आपको ऑप्शन भी ज्यादा मिल जाते हैं. 

सर्विसिंग टाइम पर होना जरूरी 
अगर आपको लग रहा है बाइक में कोई दिक्कत है लेकिन सर्विसिंग का टाइम या किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है बल्कि ऐसे में आपको तुरंत बाइक को सर्विस सेंटर पर ले जाना चाहिए, इससे आप किसी बड़ी दिक्कत से अपनी बाइक को बचा सकते हैं जो आपके काफी पैसे खर्च करवा सकती है. 

विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

