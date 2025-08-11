पुरानी कार के मुंहमांगे दाम देगा ग्राहक, बेचने से पहले ये काम करना ना भूलें
पुरानी कार के मुंहमांगे दाम देगा ग्राहक, बेचने से पहले ये काम करना ना भूलें

Old Car selling Tips: अगर आप पुरानी कार बेचकर नई कार खरीदते हैं तो आप कुछ पैसे बचा सकते हैं क्योंकि अगर पुरानी कार अच्छे दाम पर बिक जाए तो नई कार खरीदने में आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं. 

Aug 11, 2025
पुरानी कार के मुंहमांगे दाम देगा ग्राहक, बेचने से पहले ये काम करना ना भूलें

Old Car selling Tips: अगर आप लंबे समय से अपनी पुरानी कार को बेचकर एक नया ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. दरअसल कुछ काम होते हैं जिन्हें पुरानी कार बेचने से पहले करवा लिया जाए तो बायर से अच्छे प्राइज की डिमांड की जा सकती है. आज हम इसके बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं. 

1. कार की अच्छे से सफाई करवाएं

बाहरी और अंदरूनी दोनों हिस्सों की डीप क्लीनिंग करवाएं.
पॉलिश और वैक्सिंग से कार की चमक बढ़ाएं.
सीट कवर, डैशबोर्ड और फ्लोर मैट को साफ करें.

2. सर्विस और छोटी-मोटी मरम्मत कराएं

इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और कूलेंट चेक करवा लें.
ब्रेक, क्लच, और गियर सिस्टम की अच्छे से जांच करवाएं.
अगर टायर घिस चुके हैं, तो नए या अच्छे कंडीशन वाले टायर लगवाएं.

3. डेंट और स्क्रैच ठीक करवाएं

बॉडी पर मौजूद छोटे-मोटे डेंट और स्क्रैच रिपेयर करवा लें.
हल्की पेंट टचअप से कार की लुक फ्रेश लगेगी.

4. इंटीरियर को अपग्रेड करें

स्टीयरिंग कवर और सीट कवर बदल सकते हैं.
कार में खुशबूदार परफ्यूम या एयर फ्रेशनर रखें.

5. डॉक्यूमेंट पूरे रखें

आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपडेट रखें.
कार का सर्विस रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार रखें.

6. अच्छी तस्वीरें लें और सही प्लेटफॉर्म पर बेचें

अच्छी लाइटिंग में कार की फोटो क्लिक करें.
ऑनलाइन वेबसाइट्स या लोकल डीलर्स से संपर्क करें.
अगर ये सभी चीजें सही तरह से करवाई जाएं, तो आपकी पुरानी कार के अच्छे दाम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. 

