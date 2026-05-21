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सरकार ला रही नया E30 पेट्रोल, क्या कबाड़ बन जाएगी आपकी मौजूदा कार? जानिए जेब पर क्या होगा असर

E30 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 30 प्रतिशत Ethanol और 70 प्रतिशत सामान्य पेट्रोल मिला हो. अभी भारत में मुख्य फोकस E20 पेट्रोल पर है, जिसमें 20 प्रतिशत Ethanol मिलाया जाता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 21, 2026, 10:20 AM IST
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AI से निर्मित फोटो.
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भारत अब Ethanol Blended Fuel के अगले चरण की तैयारी कर रहा है. सरकार ने E22, E27 और E30 पेट्रोल के लिए नए मानकों को मंजूरी दे दी है. हालांकि E30 पेट्रोल अभी तुरंत पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन यह साफ संकेत है कि देश भविष्य में ज्यादा Ethanol वाले फ्यूल की तरफ बढ़ रहा है. इस फैसले का मकसद कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और साफ ईंधन को बढ़ावा देना है. लेकिन इसके साथ ही कार मालिकों के मन में बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या उनकी मौजूदा पेट्रोल कारें E30 फ्यूल पर चल पाएंगी?

आखिर क्या होता है E30 पेट्रोल?

E30 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 30 प्रतिशत Ethanol और 70 प्रतिशत सामान्य पेट्रोल मिला हो. अभी भारत में मुख्य फोकस E20 पेट्रोल पर है, जिसमें 20 प्रतिशत Ethanol मिलाया जाता है. अब Bureau of Indian Standards यानी BIS ने E22, E27 और E30 जैसे नए फ्यूल ब्लेंड्स के लिए आधिकारिक मानक जारी कर दिए हैं. इसका मतलब है कि तेल कंपनियां और वाहन निर्माता भविष्य के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं. हालांकि सरकार ने अभी E30 लॉन्च की तारीख का ऐलान नहीं किया है. फिलहाल इसे लंबे समय की रणनीति माना जा रहा है.

सरकार क्यों बढ़ा रही है Ethanol Blending?

भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है. इससे देश पर भारी खर्च का बोझ पड़ता है. सरकार का मानना है कि अगर पेट्रोल में ज्यादा Ethanol मिलाया जाए, तो तेल आयात कम किया जा सकता है. Ethanol मुख्य रूप से गन्ने और मक्का जैसी फसलों से तैयार किया जाता है. इस कदम से किसानों को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि Biofuel इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा. इसी वजह से सरकार लगातार Ethanol Blending Programme को तेजी से आगे बढ़ा रही है.

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क्या आपकी मौजूदा कार E30 फ्यूल पर चलेगी?

यही सबसे बड़ा सवाल है. भारत में मौजूद कई पुरानी पेट्रोल कारें E30 जैसे हाई Ethanol Blend के लिए डिजाइन नहीं की गई थीं. Ethanol की केमिकल प्रकृति सामान्य पेट्रोल से अलग होती है. ज्यादा Ethanol इंजन के कुछ हिस्सों जैसे Fuel Lines, Rubber Components, Injectors और Engine Tuning पर असर डाल सकता है. अगर वाहन E30 के लिए तैयार नहीं है, तो लंबे समय में इंजन पर दबाव बढ़ सकता है और कुछ पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं.

E20 Compatible कारें भी पूरी तरह तैयार नहीं?

आजकल कई नई कारों को E20 Compatible बताया जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि E30 के लिए इनमें भी अतिरिक्त बदलाव की जरूरत पड़ सकती है. यानी सिर्फ E20 सपोर्ट होने का मतलब यह नहीं है कि कार सीधे E30 फ्यूल पर सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक चल सकेगी. वाहन कंपनियों को भविष्य में इंजन डिजाइन, फ्यूल सिस्टम और ट्यूनिंग में और बदलाव करने पड़ सकते हैं.

माइलेज पर क्या असर पड़ेगा?

Ethanol की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल से थोड़ी कम होती है. इसका मतलब है कि ज्यादा Ethanol Blend वाले फ्यूल में माइलेज थोड़ा कम हो सकता है. हालांकि आधुनिक इंजन टेक्नोलॉजी इस अंतर को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन E30 जैसे फ्यूल में कुछ वाहनों की Fuel Efficiency पर असर देखने को मिल सकता है.

फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं

सरकार का यह कदम अभी भविष्य की तैयारी माना जा रहा है. E30 पेट्रोल तुरंत लागू नहीं होने वाला है. लेकिन आने वाले वर्षों में भारत धीरे-धीरे ज्यादा Ethanol वाले फ्यूल की तरफ बढ़ सकता है. ऐसे में नई कार खरीदते समय Fuel Compatibility पर ध्यान देना पहले से ज्यादा जरूरी हो सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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E30E30 petrol Indiaethanol blended fuelE20 vs E30 fuel

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