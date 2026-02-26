इन 5 गलतियों की वजह से जाम हो जाता है डीजल गाड़ी का DPF, खर्चे से बचना चाहते हैं तो आज ही बदल दें ये आदतें

Car DPF Cleaning: BS6 डीजल कारों में DPF (Diesel Particulate Filter) एक बेहद जरूरी पार्ट है. अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट्स सही नहीं हैं, तो ये फिल्टर जल्दी जाम हो जाता है, जिससे गाड़ी की क्षमता काफी कम हो जाती है और कार पिकअप नहीं लेती है और एक फिक्स स्पीड के आगे नहीं बढ़ती है. इसे ठीक करवाना काफी महंगा काम है. ऐसे में हम उन आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें बदलकर आप इस पार्ट चालू कंडीशन में रख सकते हैं.

शहर की छोटी ड्राइविंग और लो-स्पीड का जोखिम

DPF के जाम होने की सबसे बड़ी वजह कम दूरी या शहर के भारी ट्रैफिक में ड्राइविंग है. जब आप कार को बहुत कम दूरी (जैसे 2-3 किलोमीटर) के लिए चलाते हैं, तो इंजन गर्म नहीं हो पाता है जिससे फिल्टर में जमा कार्बन जल नहीं पाता है. इस प्रक्रिया को 'Passive Regeneration' कहते हैं, जो केवल तभी एक्टिव होती है जब इंजन पूरी तरह गर्म हो. इससे बचने का तरीका ये है कि आप गाड़ी को हफ्ते में कम से कम एक बार खुली सड़क पर ले जाएं.

गलत इंजन ऑयल

कई कार ओनर सर्विसिंग के वक्त पैसे बचाने के चक्कर में या जानकारी की कमी की वजह से सस्ते इंजन ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं. BS6 डीजल इंजनों के लिए खास तौर पर 'Low SAPS' (Sulphated Ash, Phosphorus, and Sulphur) इंजन ऑयल की जरूरत होती है. साधारण इंजन ऑयल जलने के बाद ज्यादा कार्बन पैदा करता है, जो DPF के बारीक छेदों को हमेशा के लिए बंद कर सकता है. हमेशा कार के मैनुअल के हिसाब से सही ग्रेड का सिंथेटिक ऑयल ही चुनें.

हाईवे रन और '2000 RPM' का रूल

DPF को साफ रखने का सबसे नेचुरल तरीका इसे 'बर्न आउट' करना है. इसके लिए महीने में दो बार गाड़ी को हाईवे पर 60-80 किमी/घंटा की स्टेबल स्पीड पर 20 से 30 मिनट तक चलाएं जिससे साथ ही इंजन का RPM 2000 से ऊपर रहे. ऐसा करने से DPF सही तरह से गर्म हो जाता है और कार्बन पूरी तरह जल जाता है.

वार्निंग लाइट

डैशबोर्ड पर आने वाली DPF वार्निंग लाइट को नजरअंदाज ना करें, जब ये लाइट पहली बार (पीली) जलती है, तो इसका मतलब है कि फिल्टर 40-50% जाम हो चुका है, उसे 'Manual Regeneration' की जरूरत है. अगर आप इसे इग्नोर कर गाड़ी चलाते रहते हैं, तो ये लाइट लाल हो जाती है और गाड़ी लो-पावर मोड में चली जाती है. ऐसी स्थिति में आपको मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तब आप खुद इसे साफ नहीं कर पाएंगे.

खराब फ्यूल क्वालिटी और AdBlue

डीजल की क्वालिटी सीधे तौर पर DPF के लिए जरूरी है, घटिया डीजल से ज्यादा धुआं और कार्बन पैदा होता है जिससे फिल्टर जल्दी चोक हो जाता है. इसके साथ ही, BS6 कारों में AdBlue (यूरिया) का लेवल हमेशा सही रखना चाहिए. एडब्लू से प्रदूषण कम होता है साथ ही पूरे सिस्टम को अच्छी तरह चलाने में मदद मिलती है.