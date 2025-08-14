Hunter 350 या Jawa 42 FJ: कौन-सी बाइक है आपके लिए परफेक्ट चॉइस? जानें फीचर्स, माइलेज और कीमत
Advertisement
trendingNow12881202
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Hunter 350 या Jawa 42 FJ: कौन-सी बाइक है आपके लिए परफेक्ट चॉइस? जानें फीचर्स, माइलेज और कीमत

Jawa 42 vs Royal Enfield Hunter 350: आप भी बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सी बाइक खरीदना चाहिए. तो हम आपको इस खबर में बताएंगे कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेस्ट होने वाली है.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 14, 2025, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hunter 350 या Jawa 42 FJ: कौन-सी बाइक है आपके लिए परफेक्ट चॉइस? जानें फीचर्स, माइलेज और कीमत

Jawa 42 vs Royal Enfield Hunter 350: जावा और रॉयल एनफील्ड की यह दोनों बाइक दिखने में काफी मस्कुलर और काफी स्पोर्टी लगती है. रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में अपनी हंटर 350 को अपग्रेड किया है, जिसके बाद से यह बाइक काफी आकर्षक लुक देती है. आप इन दोनों में से कोई एक बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेस्ट होने वाली है. आज हम आपको इस स्टोरी में दोनों बाइक के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे. 

fallback

Jawa 42 FJ के इंजन और फीचर्स

Jawa 42 FJ बाइक में आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले, एलईडी हेडलाइट, ABS, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और  DRLs जैसे फीचर्स दिए गए है. इस बाइक में आपको 334 सीसी का पावर फुल इंजन दिया गया है, जो 28.77 bhp का पावर और 29.62 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक का कर्ब वजन 184 किलोग्राम है. Jawa 42 FJ में 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो एक बार फुल करने पर 360 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. इस बाइक में आपको 30 kmpl का माइलेज मिलता है. 

Royal Enfield Hunter 350 के फीचर्स और इंजन

Royal Enfield Hunter 350 में आपको 349.34 सीसी का दमदार  इंजन दिया गया है, जो 20.2 bhp का पावर और 27 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में आपको 130 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है. हंटर 350 में सिंगल चैनल ABS, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है. इस मोटर साइकिल का कर्ब वजन 181 किलोग्राम है. Hunter 350 में 13 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है. इस बाइक में आपको 36.2kmpl का माइलेज देखने को मिलता है. 

यह भी पढ़ें: GenZ के लिए बनी हैं ये 5 बेस्ट 150cc बाइक्स, जानें पावर, माइलेज और लुक में No.1

                मौका न गंवाएं! 3,00,000 रुपये की भारी छूट के साथ अभी खरीदें Harley-Davidson की ये दो बाइक्स

Hunter 350 और Jawa 42 FJ  की कितनी है कीमत

Hunter 350 के प्राइस की बात करें, तो इसका (एक्स-शोरूम) कीमत 1,49,900 रुपये है. वही Jawa 42 FJ की (एक्स-शोरूम) कीमत 2,01,045 रुपये है.

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Hunter 350 vs jawa 42 fjComparison

Trending news

6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनका मंजर
Assam earthquake 1950
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनका मंजर
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
;