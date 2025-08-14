Hunter 350 या Jawa 42 FJ: कौन-सी बाइक है आपके लिए परफेक्ट चॉइस? जानें फीचर्स, माइलेज और कीमत

Jawa 42 vs Royal Enfield Hunter 350: जावा और रॉयल एनफील्ड की यह दोनों बाइक दिखने में काफी मस्कुलर और काफी स्पोर्टी लगती है. रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में अपनी हंटर 350 को अपग्रेड किया है, जिसके बाद से यह बाइक काफी आकर्षक लुक देती है. आप इन दोनों में से कोई एक बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेस्ट होने वाली है. आज हम आपको इस स्टोरी में दोनों बाइक के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे.

Jawa 42 FJ के इंजन और फीचर्स

Jawa 42 FJ बाइक में आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले, एलईडी हेडलाइट, ABS, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और DRLs जैसे फीचर्स दिए गए है. इस बाइक में आपको 334 सीसी का पावर फुल इंजन दिया गया है, जो 28.77 bhp का पावर और 29.62 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक का कर्ब वजन 184 किलोग्राम है. Jawa 42 FJ में 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो एक बार फुल करने पर 360 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. इस बाइक में आपको 30 kmpl का माइलेज मिलता है.

Royal Enfield Hunter 350 के फीचर्स और इंजन

Royal Enfield Hunter 350 में आपको 349.34 सीसी का दमदार इंजन दिया गया है, जो 20.2 bhp का पावर और 27 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में आपको 130 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है. हंटर 350 में सिंगल चैनल ABS, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है. इस मोटर साइकिल का कर्ब वजन 181 किलोग्राम है. Hunter 350 में 13 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है. इस बाइक में आपको 36.2kmpl का माइलेज देखने को मिलता है.

Hunter 350 और Jawa 42 FJ की कितनी है कीमत

Hunter 350 के प्राइस की बात करें, तो इसका (एक्स-शोरूम) कीमत 1,49,900 रुपये है. वही Jawa 42 FJ की (एक्स-शोरूम) कीमत 2,01,045 रुपये है.