Hybrid Car Guide: क्या होती है हाइब्रिड तकनीक? जानें माइल्ड, फुल और प्लग-इन हाइब्रिड कार का फर्क

Hybrid Car Guide: हाइब्रिड कार का सीधा मतलब एक ऐसी गाड़ी से है जिसमें दो अलग-अलग पावर सोर्स का इस्तेमाल होता है. इसमें एक पारंपरिक पेट्रोल या डीजल इंजन के साथ एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक मोटर लगाई जाती है. इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य फ्यूल की खपत को कम करना और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाना है. जब गाड़ी कम रफ्तार पर होती है, तो यह इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती है, और अधिक पावर की जरूरत होने पर इंजन और मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं. इसकी बैटरी 'रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग' (ब्रेक लगाने पर पैदा होने वाली ऊर्जा) से खुद ही चार्ज होती रहती है.

फुल हाइब्रिड

फुल हाइब्रिड (Full Hybrid), जिसे 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' भी कहा जाता है, सबसे प्रभावी सिस्टम माना जाता है. इसकी खासियत यह है कि यह कार को पूरी तरह से केवल इलेक्ट्रिक मोड पर भी चला सकता है. शहर के भारी ट्रैफिक में, जहाँ गाड़ियाँ रुक-रुक कर चलती हैं, यह सिस्टम इंजन को बद कर देता है और केवल बैटरी की शक्ति का उपयोग करता है. इससे पेट्रोल की भारी बचत होती है और प्रदूषण भी काफी कम होता है. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं.

माइल्ड हाइब्रिड

माइल्ड हाइब्रिड (Mild Hybrid) सिस्टम फुल हाइब्रिड के मुकाबले थोड़ा सरल और सस्ता होता है. इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर कार को अकेले चलाने की क्षमता नहीं रखती, बल्कि यह केवल इंजन को सपोर्ट करती है. यह मुख्य रूप से 'स्टार्ट-स्टॉप' सिस्टम में मदद करती है और एक्सिलरेशन के दौरान इंजन पर पड़ने वाले लोड को कम करती है. हालांकि इससे माइलेज में थोड़ा सुधार होता है, लेकिन यह फुल हाइब्रिड जितना प्रभावी नहीं होता.

प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV)

प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) एक कदम और आगे की तकनीक है. इसमे फुल हाइब्रिड के मुकाबले काफी बड़ी बैटरी होती है, जिसे आप इलेक्ट्रिक कारों की तरह बाहरी बिजली के स्रोत (प्लग) से चार्ज कर सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इसे रोजमर्रा के छोटे कामों के लिए 50-70 km तक पूरी तरह एक इलेक्ट्रिक कार की तरह चला सकते हैं. जब बैटरी खत्म हो जाती है, तो यह अपने आप पेट्रोल इंजन पर शिफ्ट हो जाती है, जिससे आपको रेंज की चिंता नहीं रहती.

हाइब्रिड कार के फायदे और लिमिट

हाइब्रिड कारों का सबसे बड़ा फायदा उनका शानदार माइलेज और शांत ड्राइविंग अनुभव है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो इलेक्ट्रिक कार तो चाहते हैं लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से डरते हैं. हालांकि, इनकी कुछ सीमाए भी हैं, ये सामान्य पेट्रोल कारों के मुकाबले महँगी होती हैं और इनमे बैटरी पैक के कारण रखरखाव का खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है. बावजूद इसके, बेहतर भविष्य और कम ईंधन खर्च के लिए हाइब्रिड कारें आज एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरी हैं.