Advertisement
trendingNow13220160
Hindi NewsऑटोमोबाइलHonda City और e:HEV खरीदने का शानदार मौका! नया अवतार आने से पहले 1.97 लाख रुपये तक मिल रहा डिस्काउंट, ये रही डिटेल्स

Honda City और e:HEV खरीदने का शानदार मौका! नया अवतार आने से पहले 1.97 लाख रुपये तक मिल रहा डिस्काउंट, ये रही डिटेल्स

Honda City discount Offer: Honda ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दे दिया है. कंपनी अपनी मिड-साइज सेडान Honda City और उसके Hybrid वर्जन Honda City e:HEV पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दे रही है. खास बात यह है कि यह ऑफर फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च होने से पहले पेश किया गया है, जिससे ग्राहकों को करीब 2 लाख रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 17, 2026, 12:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Honda City और e:HEV खरीदने का शानदार मौका! नया अवतार आने से पहले 1.97 लाख रुपये तक मिल रहा डिस्काउंट, ये रही डिटेल्स

Honda City discount Offer: अगर आप भी नई सेडान कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. भारत की मिड-साइज सेडान Honda City और उसकी हाइब्रिड वेरिएंट Honda City और e:HEV पर कंपनी ने बड़ा डिस्काउंट ऑफर पेश कर दिया है. सबसे खास बात यह है कि यह ऑफर ऐसे समय में पेश किया गया है, जब जल्द ही इन कारों का फेसलिफ्ट वर्जन भी मार्केट में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने होंडा सिटी हाईब्रिड यानी  e:HEV पर भी अच्छा ऑफर दे रही है. इस ऑफर के तहत 1.97 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर आप इस समय होंडा सिटी खरीदते हैं तो करीब 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऑफर की पूरी डिटेल्स.

कितनी है कीमत और क्या है ऑफर

ऑफर की डिटेल्स जानने से पहले दोनों सेडान कार की कीमत जान लेते हैं. Honda City की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.04 लाख रुपये है, वहीं इस कार के टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 16.11 लाख रुपये तक चली जाती है. Honda City e:HEV हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो यह सिर्फ कार सिर्फ एक ही वेरिएंट में आती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 20 लाख रुपये रखी गई है. इन दोनों कारों पर मिलने वाले ऑफर के तहत Honda City पर करीब 1.56 लाख रुपये और City e:HEV Hybrid पर लगभग 1.97 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

कितना दमदार है इंजन?

बात करें इंजन की तो होंडा सिटी में 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है. जो 121PS की पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ ही होंडा सिटी में दो ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल है.

Add Zee News as a Preferred Source

Honda City e:HEV 1.5 लीटर का Atkinson-cycle पेट्रोल इंजन के साथ आती है. इसे टू-मोटर e-CVT हाइब्रिड सिस्टम और लिथियम-आयन बैटरी पैक के साथ कनेक्ट किया गया है. यह कार तीन अलग-अलग ड्राइव मोड्स EV Drive, Hybrid Drive और Engine Drive के साथ आती है, जिससे जरूरत के हिसाब से शानदार परफॉर्मेंस मिलता है. इसमें regenerative braking टेक्नोलॉजी भी है, जो ब्रेक लगाने के दौरान बैटरी को फिर से चार्ज करने में मदद करती है. पावर की बात करें तो इसका हाइब्रिड सिस्टम कुल 126PS की ताकत पैदा करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 253Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है.

(ये भी पढ़ेंः  क्लच-ब्रेक की ये गलती खाली कर रही आपकी जेब, आज ही बदलें गाड़ी चलाने का तरीका)

होंडा सिटी और e:HEV फीचर्स भी जान लीजिए

होंडा की इन दोनों कारों में दमदार और कमाल के फीचर्स मिलते हैं.एक्सटीरियर में फुल LED हेडलाइट्स, डे-टाइम रनिंग लाइट्स DRLs, Z-शेप LED टेललैंप्स और स्टाइलिश डायमंड-कट अलॉय व्हील्स कार को और भी शानदार लुक देते है. वहीं अंदर होंडा सिटी कार में 7-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी, एम्बिएंट लाइटिंग और LED कैबिन लाइट्स मिलती हैं.

सेफ्टी के नजरिए से भी ये कारें काफी दमदार हैं. इनमें 6 एयरबैग, मल्टी-एंगल रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

(ये भी पढ़ेंः एन्फील्ड जैसा रौब और 65KM माइलेज! मिडिल क्लास के लिए सबसे बेस्ट हैं ये 5 बाइक)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Honda CityHonda City discount Offer

Trending news

दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
suvendu adhikari
दबोचा गया सिरफिरा! CM शुभेंदु को बम से उड़ाने के मेल के पीछे किसका हाथ?
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
cow slaughter ban
देश में गाय की कुर्बानी पर लगे बैन... PM मोदी को मुस्लिम स्कॉलर ने लिखी चिट्ठी
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
suvendu adhikari
‘कहां है पुष्पा?’ फाल्टा में गरजे CM सुभेंदु, TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
india
नीदरलैंड ने जिस साम्राज्य की धरोहर लौटाई, कितने शक्तिशाली थे वहां के शासक?
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
Bharat Bhai Barad
लाव लश्कर से दूर, सादगी भरा जीवन; पूर्व मेयर ने संभाली वेल्डिंग की दुकान
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
Ganga water treaty
अब बांग्लादेश भी बूंद-बूंद पानी को तरसेगा? क्या है वह संधि, जिसे लेकर ढाका में खौफ
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
World News
बदलने वाला है दुनिया का पावर बैलेंस! ट्रंप की चीन यात्रा के बाद ईरान ने दिया संकेत
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
West Bengal Bulldozer Action
बंगाल में हावड़ा स्टेशन के बाहर हटा अतिक्रमण, आधी रात गरजा CM सुवेंदु का बुलडोजर
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
आज सूरज बन जाएगा 'आग का गोला'! 47 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, IMD ने जारी किया अलर्ट
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग
India popular dish
300 साल पुरानी भारत की 'सीक्रेट' डिश, जिसके दीवाने हो चुके हैं इस राज्य के लोग