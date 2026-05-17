Honda City और e:HEV खरीदने का शानदार मौका! नया अवतार आने से पहले 1.97 लाख रुपये तक मिल रहा डिस्काउंट, ये रही डिटेल्स

Honda City discount Offer: अगर आप भी नई सेडान कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है. भारत की मिड-साइज सेडान Honda City और उसकी हाइब्रिड वेरिएंट Honda City और e:HEV पर कंपनी ने बड़ा डिस्काउंट ऑफर पेश कर दिया है. सबसे खास बात यह है कि यह ऑफर ऐसे समय में पेश किया गया है, जब जल्द ही इन कारों का फेसलिफ्ट वर्जन भी मार्केट में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने होंडा सिटी हाईब्रिड यानी e:HEV पर भी अच्छा ऑफर दे रही है. इस ऑफर के तहत 1.97 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर आप इस समय होंडा सिटी खरीदते हैं तो करीब 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऑफर की पूरी डिटेल्स.

कितनी है कीमत और क्या है ऑफर

ऑफर की डिटेल्स जानने से पहले दोनों सेडान कार की कीमत जान लेते हैं. Honda City की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.04 लाख रुपये है, वहीं इस कार के टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 16.11 लाख रुपये तक चली जाती है. Honda City e:HEV हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो यह सिर्फ कार सिर्फ एक ही वेरिएंट में आती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 20 लाख रुपये रखी गई है. इन दोनों कारों पर मिलने वाले ऑफर के तहत Honda City पर करीब 1.56 लाख रुपये और City e:HEV Hybrid पर लगभग 1.97 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

कितना दमदार है इंजन?

बात करें इंजन की तो होंडा सिटी में 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता है. जो 121PS की पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ ही होंडा सिटी में दो ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल है.

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Honda City e:HEV 1.5 लीटर का Atkinson-cycle पेट्रोल इंजन के साथ आती है. इसे टू-मोटर e-CVT हाइब्रिड सिस्टम और लिथियम-आयन बैटरी पैक के साथ कनेक्ट किया गया है. यह कार तीन अलग-अलग ड्राइव मोड्स EV Drive, Hybrid Drive और Engine Drive के साथ आती है, जिससे जरूरत के हिसाब से शानदार परफॉर्मेंस मिलता है. इसमें regenerative braking टेक्नोलॉजी भी है, जो ब्रेक लगाने के दौरान बैटरी को फिर से चार्ज करने में मदद करती है. पावर की बात करें तो इसका हाइब्रिड सिस्टम कुल 126PS की ताकत पैदा करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 253Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है.

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होंडा सिटी और e:HEV फीचर्स भी जान लीजिए

होंडा की इन दोनों कारों में दमदार और कमाल के फीचर्स मिलते हैं.एक्सटीरियर में फुल LED हेडलाइट्स, डे-टाइम रनिंग लाइट्स DRLs, Z-शेप LED टेललैंप्स और स्टाइलिश डायमंड-कट अलॉय व्हील्स कार को और भी शानदार लुक देते है. वहीं अंदर होंडा सिटी कार में 7-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Apple CarPlay और Android Auto कनेक्टिविटी, एम्बिएंट लाइटिंग और LED कैबिन लाइट्स मिलती हैं.

सेफ्टी के नजरिए से भी ये कारें काफी दमदार हैं. इनमें 6 एयरबैग, मल्टी-एंगल रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

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