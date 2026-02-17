Advertisement
पेट्रोल-डीजल का टेंशन खत्म, 2026 में आ रही हैं 28 Kmpl के माइलेज वाली कारें हाइब्रिड कारें!

पेट्रोल-डीजल का टेंशन खत्म, 2026 में आ रही हैं 28 Kmpl के माइलेज वाली कारें हाइब्रिड कारें!

Upcoming Hybrid Cars: होंडा इंडिया 2026 की सेकेंड हाफ में अपनी लोकप्रिय एसयूवी Elevate का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है. इसमें होंडा सिटी e:HEV वाला ही 1.5-लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:35 PM IST
पेट्रोल-डीजल का टेंशन खत्म, 2026 में आ रही हैं 28 Kmpl के माइलेज वाली कारें हाइब्रिड कारें!

Upcoming Hybrid Cars: सख्त होते एमिशन नॉर्म के चलते ऑटोमोबाइल कंपनियां अब माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन तैयार करने पर फोकस कर रही हैं. ये सिस्टम ड्राइविंग पावर से समझौता किए बिना दमदार माइलेज ऑफर करता है, साथ ही पॉल्यूशन भी काफी कम होता है. आज हम आपको इस साल लॉन्च होने वाली हाइब्रिड कारों के बारे में जानकारी देंगे. 

Honda Elevate Hybrid
होंडा इंडिया 2026 की सेकेंड हाफ में अपनी लोकप्रिय एसयूवी Elevate का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है. इसमें होंडा सिटी e:HEV वाला ही 1.5-लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आएगा. यह सेटअप लगभग 125 bhp की पावर देगा और उम्मीद है कि इसका माइलेज 28 किमी प्रति लीटर के आसपास होगा, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे किफायती कारों में से एक बना देगा.

Renault Duster और Nissan Tekton
रेनॉल्ट अपनी नई पीढ़ी की Duster को 2026 के त्योहारी सीजन के आसपास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अवतार में पेश करेगी. इसमें 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स मिलेगी, जो 163 bhp की पावर जेनरेट करेंगी. वहीं, निसान भी इसी पावरट्रेन के साथ अपनी Tekton Hybrid लॉन्च करेगी. ये दोनों गाड़ियां बाजार में पहले से मौजूद मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी हाइब्रिड एसयूवी को कड़ी टक्कर देंगी.

JSW MG की नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV
JSW MG भी हाइब्रिड बाजार में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है. कंपनी 2026 के अंत तक वुलिंग स्टारलाइट 560 (Wuling Starlight 560) पर आधारित एक नई 7-सीटर एसयूवी लॉन्च करेगी. यह गाड़ी मुख्य रूप से महिंद्रा XUV 7X0 जैसे बड़े फैमिली एसयूवी सेगमेंट के प्रतिस्पर्धियों को चुनौती देगी. यह उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगी जो स्पेस के साथ-साथ हाइब्रिड तकनीक का फायदा उठाना चाहते हैं.

Jetour T2
JSW मोटर्स भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट मे Jetour T2 के साथ कदम रखने वाली है. दिवाली से पहले लॉन्च होने वाली यह एसयूवी प्लग-इन हाइब्रिड (Jetour T2 i-DM) वेरिएट में उपलब्ध होगी. इसमें 1.5-लीटर का हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) और फ्रंट-व्हील-ड्राइव दोनों विकल्पों में आती है, और अब देखना यह होगा कि भारत में कंपनी किस कॉन्फ़िगरेशन को पेश करती है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

hybrid cars

