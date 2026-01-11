हुंडई ने किया सब कुछ सस्ता... वरना, ऑरा, अल्काजार और वेन्यू पर अब पाएं ₹70,000 तक की बचत

hyundai discount: हुंडई ने जनवरी 2026 के महीने में अपने अलग-अलग मॉडलों पर बंपर ऑफर की घोषणा की है. कंपनी इस मौके पर ग्राहकों को बड़ी छूट दे रही है. यह ऑफर सेडान और SUV दोनों पर लागू है. कार खरीदने वाले ग्राहक इस दौरान अच्छे-खासे पैसे बचा सकते हैं.

हुंडई वरना पर बड़ी छूट

हुंडई की पॉपुलर सेडान वरना पर इस महीने ग्राहक अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. यह कार भारतीय बाजार में होंडा सिटी और स्कोडा स्लाविया जैसी कारों से मुकाबला करती है. ऑफर में सिर्फ कैश डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि अन्य बेनिफिट्स भी शामिल हैं.

हुंडई ऑरा पर छूट

इसके अलावा कंपनी हुंडई ऑरा पर भी बंपर डिस्काउंट दे रही है. इस मॉडल पर ग्राहक अधिकतम 58,000 रुपये बचा सकते हैं. ऑरा भी भारतीय ग्राहकों में काफी पॉपुलर है. ऑफर का फायदा लेने के लिए खरीदारी इस महीने ही करनी होगी.

एसयूवी मॉडल्स पर भी ऑफर

हुंडई अपनी अल्काजार SUV पर भी छूट दे रही है. जनवरी में इसे खरीदने पर ग्राहक 65,000 रुपये तक बचा सकते हैं. अल्काजार का मुकाबला टाटा सफारी और एमजी हेक्टर जैसी बड़ी SUVs से होता है.साथ ही, कंपनी की वेन्यू SUV पर भी भारी छूट है. इस पर ग्राहक अधिकतम 60,000 रुपये तक बचत कर सकते हैं.

खरीदने का सही समय

यह ऑफर जनवरी 2026 तक ही मान्य है. इसलिए जो ग्राहक नई हुंडई कार लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह सही मौका है. वरना, ऑरा, अल्काजार और वेन्यू सभी मॉडलों पर छूट मिलने से ग्राहक अच्छे पैसे बचा सकते हैं. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के साथ अन्य बेनिफिट्स भी मिलेंगे. ये चारों कार अपने-अपने सेगमेंट में बेस्ट मानी जाती हैं, ये आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकती है.

