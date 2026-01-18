Advertisement
trendingNow13078394
Hindi Newsऑटोमोबाइलहुंडई 2026 में ला रही 4 धमाकेदार कारें! भारतीय मार्केट में मचेगा बवाल; मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स...

हुंडई 2026 में ला रही 4 धमाकेदार कारें! भारतीय मार्केट में मचेगा बवाल; मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स...

Hyundai 2026 new cars: हुंडई 2026 में भारतीय बाजार में चार नई या अपडेटेड कारें लॉन्च करने जा रही है, जिनमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल भी शामिल हैं. इन कारों में वर्ना, एक्सटर, आयोनिक 5 और बेयान जैसे मॉडलों का फेसलिफ्ट और नए फीचर्स शामिल होंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हुंडई 2026 में ला रही 4 धमाकेदार कारें! भारतीय मार्केट में मचेगा बवाल; मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स...

Hyundai 2026 new cars: अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. हुंडई मोटर इंडिया 2026 में भारतीय मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. कंपनी सिर्फ पुराने मॉडलों के अपडेट तक सीमित नहीं रह रही है. इसके बजाय, वह चार नई या अपडेटेड कारें लॉन्च करने की योजना बना रही है. ये कारें बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक फैली होंगी, ताकि हर तरह के ग्राहकों की जरूरत पूरी हो सके. इसमें इलेक्ट्रिक कारों को भी शामिल किया गया है.

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट
हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट आ सकती है. इसमें 12.9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन और 9.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. डिजाइन में नए बंपर, अपडेटेड हेडलैंप और टेललैंप, और 15-इंच के अलॉय व्हील्स जैसे बदलाव होंगे. बाकी पावरट्रेन पुराने इंजन और गियरबॉक्स के साथ ही आएगा.

हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट
सबसे पहले साल की शुरुआत में हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट लॉन्च हो सकती है. यह छठी जनरेशन वर्ना का अपडेटेड वर्जन होगा. नई वर्ना का फ्रंट डिजाइन शार्प और आक्रामक होगा, जो नई सोनाटा से प्रेरित है. इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी होंगे. इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

आयोनिक 5 फेसलिफ्ट 
जून या जुलाई में, हुंडई अपनी इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 का फेसलिफ्ट भारत में ला सकती है. इसमें रियर वाइपर और वॉशर, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 12.3-इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा. सबसे बड़ा अपडेट इसमें 84 kWh की बड़ी बैटरी होगी, जिससे ड्राइविंग रेंज बेहतर हो सकती है.

बेयान कार
फेस्टिव सीजन के दौरान हुंडई बेयान लॉन्च करेगी. यह नई जनरेशन की सब-4 मीटर SUV होगी और वेन्यू के ऊपर पोजिशन की जाएगी. इसमें नया हाइब्रिड-रेडी 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. इसके अलावा, कार में कई मॉडर्न फीचर्स भी शामिल होंगे. 
ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Hyundai

Trending news

'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
Maharashtra news
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
manoj tiwari
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
Who Will Be Mumbai Mayor
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?
BMC Election Result 2026
जीत पर नाखुश है BJP, क्यों नहीं हासिल कर पाई टारगेट, 'ठाकरे ब्रदर्स' ने कहां दी मात?