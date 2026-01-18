हुंडई 2026 में ला रही 4 धमाकेदार कारें! भारतीय मार्केट में मचेगा बवाल; मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स...

Hyundai 2026 new cars: अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. हुंडई मोटर इंडिया 2026 में भारतीय मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. कंपनी सिर्फ पुराने मॉडलों के अपडेट तक सीमित नहीं रह रही है. इसके बजाय, वह चार नई या अपडेटेड कारें लॉन्च करने की योजना बना रही है. ये कारें बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक फैली होंगी, ताकि हर तरह के ग्राहकों की जरूरत पूरी हो सके. इसमें इलेक्ट्रिक कारों को भी शामिल किया गया है.

हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट

हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट के लॉन्च होने के बाद हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट आ सकती है. इसमें 12.9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन और 9.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. डिजाइन में नए बंपर, अपडेटेड हेडलैंप और टेललैंप, और 15-इंच के अलॉय व्हील्स जैसे बदलाव होंगे. बाकी पावरट्रेन पुराने इंजन और गियरबॉक्स के साथ ही आएगा.

हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट

सबसे पहले साल की शुरुआत में हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट लॉन्च हो सकती है. यह छठी जनरेशन वर्ना का अपडेटेड वर्जन होगा. नई वर्ना का फ्रंट डिजाइन शार्प और आक्रामक होगा, जो नई सोनाटा से प्रेरित है. इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा. इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी होंगे. इंजन और मैकेनिकल सेटअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

आयोनिक 5 फेसलिफ्ट

जून या जुलाई में, हुंडई अपनी इलेक्ट्रिक कार आयोनिक 5 का फेसलिफ्ट भारत में ला सकती है. इसमें रियर वाइपर और वॉशर, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 12.3-इंच का डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा. सबसे बड़ा अपडेट इसमें 84 kWh की बड़ी बैटरी होगी, जिससे ड्राइविंग रेंज बेहतर हो सकती है.

बेयान कार

फेस्टिव सीजन के दौरान हुंडई बेयान लॉन्च करेगी. यह नई जनरेशन की सब-4 मीटर SUV होगी और वेन्यू के ऊपर पोजिशन की जाएगी. इसमें नया हाइब्रिड-रेडी 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा. इसके अलावा, कार में कई मॉडर्न फीचर्स भी शामिल होंगे.

