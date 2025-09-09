Hyundai और Kia Cars पर बंपर डिस्काउंट, ग्राहक कर पाएंगे 4.48 लाख की बचत
Hyundai and kia Car Discount: जीएसटी में कटौती के बाद, हुंडई मोटर इंडिया और किआ इंडिया ने कारों की कीमतों में भारी कटौती करने का ऐलान कर दिया है जिसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:37 AM IST
Hyundai and kia Car Discount: जीएसटी में कटौती के बाद, हुंडई मोटर इंडिया और किआ इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि दोनों ही कंपनियां इस नीति का पूरा फायदा अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगी. इसका मतलब है कि हुंडई और किआ की पूरी आईसीई रेंज की कीमतों में 2.40 लाख रुपये से लेकर 4.48 लाख रुपये तक की भारी कटौती कर रहा है. अपडेटेड जीएसटी रेट्स 22 सितंबर, 2025 से लागू हो जाएंगे. 

Hyundai कारों की कीमतों में हुई भारी कटौती 

जीएसटी कटौती के बाद हुंडई कारों की कीमतों में कमी आई है, जो 22 सितंबर से लागू हो गई है. ग्रैंड आई10 नियोस मॉडल की कीमत 73,808 रुपये कम हो गई है. ऑरा मॉडल में 74,445 रुपये की कटौती हुई है. एक्स्टर में 89,209 रुपये की कमी आई है. आई20 में 98,053 रुपये घटी है. आई20 एन लाइन में 1,08,116 रुपये की कमी हुई है. वेन्यू मॉडल की कीमत 1,23659 रुपये कम हुई है. वेन्यू एन लाइन में 1,19,390रुपये की कटौती है. वरना में 60,640 रुपये की कमी आई है. क्रेटा मॉडल 72,945 रुपये सस्ता हो गया है. क्रेटा एन लाइन में 71,762 रुपये की कटौती हुई है. अल्काजर की कीमत 75,376 रुपये घटी है. वहीं, ट्यूसन मॉडल में सबसे ज्यादा 2,40,303 रुपये की कमी आई है.

Kia ने भी दे दिया लाखों का डिस्काउंट

जीएसटी संशोधन के बाद किआ कार्निवल की कीमत में 4,48,542 रुपये की भारी कटौती हुई है. नई किआ साइरोस अब 1,86,003 रुपये और सस्ती हो गई है, जबकि सोनेट सबकॉम्पैक्ट एसयूवी अब 1,64,471 रुपये सस्ती हो गई है. सबसे ज़्यादा बिकने वाली किआ सेल्टोस एसयूवी की कीमतों में 75,372 रुपये तक की कटौती की गई है. किआ कैरेंस और कैरेंस क्लैविस अब क्रमशः 48,513 रुपये और 78,674 रुपये सस्ती हो गई हैं. 

