Amaze और Dzire पर भारी Hyundai की ये सेडान, 6 लाख से भी कम है कीमत

Hyundai Aura: अगर आप एक कॉम्पैक्ट सेडान खरीदना चाहते हैं जिसमें 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, साथ ही इसकी कीमत भी कम हो तो आप हुंडई Aura चुन सकते हैं. ये किफायती होने के साथ ही एक दमदार सेडान कार है जो आपको बेहतरीन कम्फर्ट तो ऑफर करती ही है साथ ही इसमें अच्छे फीचर्स भी ऑफर किए जाते हैं.

इंजन और माइलेज

इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन (83PS/114Nm) का इस्तेमाल किया गया है. इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इस सेडान को सीएनजी पावरट्रेन भी मिलता है जो 69PS / 95.2Nm का आउटपुट देता है. खास बात है कि सीएनजी के साथ इसका माइलेज 28kmpl तक का बताया जाता है. हालांकि रियल वर्ल्ड यह 25kmpl का माइलेज तो दे ही सकती है.

Hyundai Aura फीचर्स

इस सेडान में 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 4 एयरबैग (टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) दिए गए हैं. इसके अलावा रिवर्स कैमरा, ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर और हिल-स्टार्ट असिस्ट भी मिलता है.

कितनी है कीमत

कंपनी ने कुछ समय पहले ही हुंडई ऑरा का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया था, जो देखने में तो बेहतरीन है ही साथ ही में इसके फीचर्स भी जोरदार हैं. ये कार कुल चार ट्रिम्स: E, S, SX और SX(O) में उपलब्ध है. इसकी कीमत 6.54 लाख रुपये से शुरू होती है और 9.11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती है. हुंडई ऑरा को 6 मोनोटोन रंगों में बेचा जाता है. इसका मुकाबला Honda Amaze, Tata Tigor और Maruti Suzuki Dzire जैसी कारों के साथ रहता है. इस कार को 7 लाख रुपये से कम की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है.