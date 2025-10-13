Advertisement
कार खरीदने का यही है सही मौका: GST 2.0 के साथ ₹1.73 लाख तक की बंपर बचत!

Hyundai Car Discount: सरकार द्वारा लागू किए गए GST 2.0 के कारण कारों की कीमतों में भी भारी कमी आई है. इन दोनों बड़े फायदों को मिलाकर, यह समय नए खरीदारों के लिए अपनी मनपसंद कार घर लाने का सबसे बेहतरीन मौका बन गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:56 PM IST
कार खरीदने का यही है सही मौका: GST 2.0 के साथ ₹1.73 लाख तक की बंपर बचत!

Hyundai Car Discount: भारत में त्योहारी सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, और इस शुभ अवसर पर प्रमुख कार निर्माता अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक आकर्षक ऑफर्स लेकर आ रहे हैं. इस दौड़ में शामिल होते हुए, हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी लोकप्रिय गाड़ियों की रेंज पर ₹60,000 तक के धमाकेदार फेस्टिव बेनिफिट्स पेश किए हैं. इतना ही नहीं, सरकार द्वारा लागू किए गए GST 2.0 के कारण कारों की कीमतों में भी भारी कमी आई है. इन दोनों बड़े फायदों को मिलाकर, यह समय नए खरीदारों के लिए अपनी मनपसंद कार घर लाने का सबसे बेहतरीन मौका बन गया है.

किस कार पर सबसे ज़्यादा बचत?
हुंडई की हर गाड़ी पर GST कटौती और फेस्टिव ऑफर का दोहरा लाभ मिल रहा है.

Hyundai Venue (हुंडई वेन्यू): इस पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV पर GST 2.0 के तहत ₹1,23,659 तक की सबसे बड़ी कीमत में गिरावट आई है. इसके अलावा, इस पर ₹50,000 तक का फेस्टिवल बेनिफिट भी है, जिससे ग्राहकों को कुल ₹1,73,659 तक की रिकॉर्ड बचत हो सकती है.

Hyundai Grand i10 NIOS (ग्रैंड i10 NIOS): यह हैचबैक ₹5.47 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. GST स्ट्रक्चर के तहत इस पर ₹73,808 तक की कटौती हुई है, और साथ ही ₹50,000 तक का फेस्टिव लाभ भी मिल रहा है.

Hyundai i20 (हुंडई i20): प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की i20 की शुरुआती कीमत GST कटौती के बाद ₹6.87 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है. GST 2.0 से ₹98,000 तक की बड़ी कीमत कम हुई है, जिस पर ₹45,000 का अतिरिक्त फेस्टिवल बोनस भी दिया जा रहा है.

Hyundai Exter (हुंडई एक्सेटर): इस माइक्रो-SUV की शुरुआती कीमत ₹5,68,033 (एक्स-शोरूम) है. इसे GST के तहत ₹89,209 तक की कीमत में कटौती मिली है, और फेस्टिव ऑफर्स के रूप में ₹45,000 तक का लाभ भी है.

Hyundai Aura (हुंडई ऑरा): यह सेडान अब ₹5.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जिसमें GST से ₹78,465 तक का फायदा शामिल है. इस पर ₹33,000 तक का फेस्टिव सीज़न बेनिफिट भी है.

Hyundai Alcazar (हुंडई Alcazar): GST कटौती के अलावा, इस 7-सीटर SUV पर सबसे ज़्यादा फेस्टिव लाभ मिल रहा है, जो ₹60,000 तक है. इसकी शुरुआती कीमत ₹14.47 लाख (एक्स-शोरूम) है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट

Hyundai Car Discount

