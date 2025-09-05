Hyundai ने फेस्टिव सीजन से पहले किया बड़ा खेल, उतार दिए Creta Electric, Alcazar और i20 के नाइट एडीशन

Hyundai Knight Edition Launched: त्योहारी सीज़न से पहले, हुंडई मोटर इंडिया ने नाइट एडिशन सीरीज को बढ़ाते हुए हुए हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट, हुंडई अल्काज़ार नाइट और हुंडई i20 नाइट लॉन्च की है. ये सारे एडीशन ब्लैक-थीम डिज़ाइन और नए फीचर्स के साथ आते हैं. कंपनी ने बताया है कि 2022 में लॉन्च होने के बाद से नाइट एडिशन की 77,000 से ज़्यादा यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं. इस एडीशन रेंज में अब 6 प्रोडक्ट शामिल हैं. इन प्रॉडक्ट्स में जिनमें क्रेटा नाइट, वेन्यू नाइट, एक्सटीरियर नाइट, क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट, i20 और i20 N लाइन नाइट और अल्काज़ार नाइट शामिल हैं.

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट की कीमतें

एक्सिलेन्स नाइट 42kWh Rs 21.45 लाख

एक्सिलेन्स नाइट 51.4kWh Rs 23.82 लाख

हुंडई i20 नाइट की कीमत

स्पोर्टz (O) MT नाइट 9.15 लाख

एस्टा MT 9.42 लाख

एस्टा (O) MT 10 लाख

एस्टा (O) CVT 11.25

एस्टा (O) CVT नाइट 11.35 लाख

हुंडई अल्काज़ार नाइट की कीमत

सिग्नेचर Petrol DCT 6S 21.70 लाख

सिग्नेचर Petrol DCT 7S 21.50 लाख

सिग्नेचर Petrol DCT 7S नाइट 21.65 लाख

सिग्नेचर Diesel AT 6S 21.70 लाख

सिग्नेचर Diesel AT 7S 21.50 लाख

सिग्नेचर Diesel AT 7S नाइट Rs 21.65 लाख

इन सभी नाइट एडिशन में मैट ब्लैक फ्रंट और रियर हुंडई लोगो, एक्सक्लूसिव नाइट एम्बलम, ब्लैक ओआरवीएम और रूफ रेल्स, ब्लैक साइड सिल गार्निश, ब्लैक फ्रंट और रियर स्किड प्लेट्स, ब्लैक रियर स्पॉइलर और रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं.

इन नाइट एडिशन में ब्रास कलर इन्सर्ट, स्पोर्टी मेटल पैडल और ब्रास कलर हाइलाइट्स वाली ब्लैक सीट अपहोल्स्ट्री के साथ ऑल-ब्लैक केबिन थीम है. हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट और हुंडई अल्काज़ार नाइट में भी नया मैट ब्लैक कलर स्कीम दिया गया है.

हुंडई i20 और अल्काज़ार के नए फ़ीचर्स:

हुंडई ने i20 और i20 N लाइन को डैशकैम और वायरलेस एप्पल कारप्ले व एंड्रॉइड कनेक्टिविटी के साथ पेश किया है. बाहरी हिस्से में, दोनों मॉडलों में नया स्पोर्टी रियर स्पॉइलर दिया गया है.

हुंडई अल्काज़ार सिग्नेचर वेरिएंट अब डैशकैम के साथ उपलब्ध है.

एक जैसा पावरट्रेन सेटअप:

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक नाइट, एक्सीलेंस वेरिएंट में 51.4kWh बैटरी पैक (लॉन्ग रेंज) और 42kWh बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध है. एक्सीलेंस वेरिएंट 510 किमी की ड्राइविंग रेंज प्रदान करता है, जबकि एक्सीलेंस वेरिएंट पूरी तरह चार्ज होने पर 420 किमी की रेंज प्रदान करता है.

हुंडई i20 नाइट 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन के साथ दो वेरिएंट में उपलब्ध है: स्पोर्ट्ज़ (O) 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ और एस्टा (O) iVT ट्रांसमिशन के साथ.

हुंडई अल्काजार नाइट सिग्नेचर 7-सीटर वेरिएंट में 1.5l टर्बो GDi पेट्रोल इंजन (7 स्पीड DCT) और 1.5l U2 CRDi डीजल इंजन (6 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन) के साथ आता है.