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Hyundai का बड़ा धमाका: ₹10.99 लाख में घर लाएं Hyundai Creta EV! कंपनी ने पेश किया धमाकेदार ‘बैटरी-जीरो’ प्लान

Hyundai Creta Electric: क्या आपने कभी यह सोचा है कि 510 किलोमीटर की दमदार रेंज देने वाली प्रीमियम Hyundai Creta Electric आपको ₹11 लाख से भी कम में मिल सकती है? सुनने में यह चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन भारत में हुंडई ने EV एडॉप्शन को बढ़ाने के लिए एक मास्टरस्ट्रोक खेला है. कंपनी ने अपनी सबसे सेफ और एडवांस्ड इलेक्ट्रिक SUV से बैटरी की कीमत को ही गायब कर दिया है!

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 03, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:04 PM IST
Hyundai का बड़ा धमाका: ₹10.99 लाख में घर लाएं Hyundai Creta EV! कंपनी ने पेश किया धमाकेदार ‘बैटरी-जीरो’ प्लान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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