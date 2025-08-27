Creta Vs Exter: फीचर्स, इंजन और कीमत में कौन है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें ये बात

Hyundai Creta vs Exter: आप भी हुंडई की कार पसंद करते हैं, तो आज हम हुंडई की दो पॉपुलर कार लेकर आए है. क्रेटा और एक्सटर. आज हम आपको इस खबर में दोनों कार के अंतर के बारे में बताएंगे.
Hyundai Creta vs Exter: हुंडई की गाड़ियों को भारतीय बाजार में काफी पसंद किया जाता है. आप भी हुंडई की कार पसंद करते हैं, तो आज हम हुंडई की दो पॉपुलर कार लेकर आए है. क्रेटा और एक्सटर. हम इस खबर में दोनों गाड़ियों के फीचर्स इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. दरअसल कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि दोनों गाड़ियां एक ही कंपनी की हैं और दिखती भी लगभग एक जैसी ही हैं, तो फिर हुंडई ने दोनों गाड़ियों का नाम अलग क्यों रखा है. अगर आपके मन भी ये सवाल उठता है तो आज हम इस खबर में इन सारे सवालों का जवाब देंगे. हम आपको बताएंगे कि आखिर दोनों कार में क्या अंतर है.
हुंडई क्रेटा और एक्सटर के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, वेंटिलेटेड सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलैंप, डिजिटल ओडोमीटर, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग, LED DRLs, LED हेडलैंप, LED टेललाइट और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स को दिया गया है. इस कार में 1493 सीसी का इंजन मिलता है, जो 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. कंपनी इस कार पर 19.1 kmpl माइलेज देने का दावा करती है.
वहीं हुंडई एक्सटर कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, हीटर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर रीडिंग लैंप, रियर एसी वेंट्स, फॉलो मी होम हेडलैंप्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप, प्रोजेक्टर हेडलैंप, सिंगल पेन सनरूफ और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो हुंडई क्रेटा से काफी मिलते जुलते हैं. इस कार के इंजन की बात करें, तो इसमें 1197 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 81.8bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. आपको बता दें कि क्रेटा की तुलना में एक्सटर के अंदर इंजन काफी छोटा दिया गया है. क्रेटा कार में एक्सटर के मुकाबले पावर ज्यादा मिलता है.
Hyundai Creta कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 11.11 लाख रुपये से लेकर 20.50 लाख रुपये तक है. वहीं Hyundai Exter कार की कीमत (एक्स-शोरूम) 6.20 लाख रुपये से लेकर 10.50 लाख रुपये तक है