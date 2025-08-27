Creta Vs Exter: फीचर्स, इंजन और कीमत में कौन है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें ये बात
Advertisement
trendingNow12899018
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Creta Vs Exter: फीचर्स, इंजन और कीमत में कौन है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें ये बात

Hyundai Creta vs Exter: आप भी हुंडई की कार पसंद करते हैं, तो आज हम हुंडई की दो पॉपुलर कार लेकर आए है. क्रेटा और एक्सटर. आज हम आपको इस खबर में दोनों कार के अंतर के बारे में बताएंगे.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 27, 2025, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Creta Vs Exter: फीचर्स, इंजन और कीमत में कौन है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लें ये बात

Hyundai Creta vs Exter: हुंडई की गाड़ियों को भारतीय बाजार में काफी पसंद किया जाता है. आप भी हुंडई की कार पसंद करते हैं, तो आज हम हुंडई की दो पॉपुलर कार लेकर आए है. क्रेटा और एक्सटर. हम इस खबर में दोनों गाड़ियों के फीचर्स इंजन और कीमत के बारे में बताएंगे. दरअसल कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि दोनों गाड़ियां एक ही कंपनी की हैं और दिखती भी लगभग एक जैसी ही हैं, तो फिर हुंडई ने दोनों गाड़ियों का नाम अलग क्यों रखा है. अगर आपके मन भी ये सवाल उठता है तो आज हम इस खबर में इन सारे सवालों का जवाब देंगे. हम आपको बताएंगे कि आखिर दोनों कार में क्या अंतर है.

fallback

Hyundai Creta और Exter के फीचर्स और इंजन

हुंडई क्रेटा और एक्सटर के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, वेंटिलेटेड सीट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलैंप, डिजिटल ओडोमीटर, पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग, LED DRLs, LED हेडलैंप, LED टेललाइट और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स को दिया गया है. इस कार में 1493 सीसी का इंजन मिलता है, जो 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. कंपनी इस कार पर 19.1 kmpl माइलेज देने का दावा करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

वहीं हुंडई एक्सटर कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, हीटर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर रीडिंग लैंप, रियर एसी वेंट्स, फॉलो मी होम हेडलैंप्स, ऑटोमैटिक  हेडलैंप, प्रोजेक्टर हेडलैंप, सिंगल पेन सनरूफ और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो हुंडई क्रेटा से काफी मिलते जुलते हैं. इस कार के इंजन की बात करें, तो इसमें 1197 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 81.8bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. आपको बता दें कि क्रेटा की तुलना में एक्सटर के अंदर इंजन काफी छोटा दिया गया है. क्रेटा कार में एक्सटर के मुकाबले पावर ज्यादा मिलता है.

यह भी पढ़ें: संजय दत्त ने गणेश चतुर्थी के मौके पर खरीदी करोड़ों की नई लग्जरी कार, स्पीड और पावर जानकर रह जाएंगे दंग

Hyundai Creta और Exter की कीमत 

Hyundai Creta कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 11.11 लाख रुपये से लेकर 20.50 लाख रुपये तक है. वहीं Hyundai Exter कार की कीमत (एक्स-शोरूम) 6.20 लाख रुपये से लेकर 10.50 लाख रुपये तक है

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Hyundai Creta vs exterAutomobailes

Trending news

बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
Indian railways
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
Jawaharlal Nehru
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
operation sindoor
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
Punjab Floods
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Himachal
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
live breaking
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
Vaishno Devi
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
;