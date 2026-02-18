Advertisement
trendingNow13113881
Hindi Newsऑटोमोबाइलहुंडई फरवरी धमाका: क्रेटा, वेन्यू और i20 समेत कई कारों पर ₹75,000 तक की भारी छूट

हुंडई फरवरी धमाका: क्रेटा, वेन्यू और i20 समेत कई कारों पर ₹75,000 तक की भारी छूट

Hyundai Discount Offer: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक पर सबसे आक्रामक ऑफर पेश किया है. नकद छूट, एक्सचेंज और स्क्रैपेज लाभ के साथ-साथ कंपनी एक 'अपग्रेड बोनस' भी दे रही है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हुंडई फरवरी धमाका: क्रेटा, वेन्यू और i20 समेत कई कारों पर ₹75,000 तक की भारी छूट

Hyundai Discount Offer: हुंडई ने फरवरी 2026 के लिए अपने पैसेंजर वाहनों पर तगड़े ऑफफर्स की नई सीरीज पेश की है. इस स्कीम के तहत ग्रैंड i10 निओस, i20, ऑरा, एक्सटर, वेन्यू, वरना, क्रेटा और अल्काज़ार जैसे लोकप्रिय मॉडल्स शामिल हैं. ग्राहकों को नकद छूट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट लाभ मिलेगा. ये सभी ऑफर्स 28 फरवरी 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक ही वैध हैं.

हैचबैक सेगमेंट: ग्रैंड i10 निओस और i20 पर बचत
हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कारों में से एक, ग्रैंड i10 निओस पर इस महीने ₹48,000 तक के फायदे मिल रहे है. यह बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन डील है. वहीं, प्रीमियम हैचबैक i20 और इसके स्पोर्टी अवतार N-Line पर भी ₹48,000 तक की समान छूट दी जा रही है. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट के साथ-साथ एक्सचेंज या स्क्रैपेज इंसेंटिव भी शामिल हैं, जिससे ये कारें अपनी सेगमेंट में काफी प्रतिस्पर्धी हो गई हैं.

एंट्री-एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी: एक्सटर और वेन्यू
हुंडई की छोटी एसयूवी एक्सटर (Exter) के मिड और टॉप वेरिएंट्स (S और SX फैमिली) पर ₹33,000 तक की बचत की जा सकती है. हालांकि, हुंडई की बेहद लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू (Venue) पर इस महीने कंपनी काफी 'कंजूस' नजर आ रही है. वेन्यू के सभी ट्रिम्स (N-Line सहित) पर केवल ₹5,000 का स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है. नकद छूट की कमी यह दर्शाती है कि बाजार में इस मॉडल की मांग अभी भी बहुत अधिक है.

Add Zee News as a Preferred Source

सेडान और मिड-साइज एसयूवी: वरना और क्रेटा पर ऑफर्स
हुंडई वरना (Verna) सेडान इस महीने कंपनी की सबसे ज्यादा छूट वाली कारों में से एक है, जिस पर ₹73,000 तक के फायदे मिल रहे हैं. इसमें IVT वेरिएंट्स पर नकद छूट अधिक है. दूसरी ओर, भारत की सबसे पसंदीदा मिड-साइज एसयूवी क्रेटा (Creta) पर सीमित ऑफर्स दिए जा रहे है. क्रेटा पर कोई सीधा कैश डिस्काउंट नहीं है, लेकिन ग्राहक एक्सचेंज या स्क्रैपेज प्रोग्राम के जरिए ₹20,000 तक की बचत कर सकते हैं.

क्रेटा इलेक्ट्रिक: सबसे बड़ा डिस्काउंट
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक पर सबसे आक्रामक ऑफर पेश किया है. नकद छूट, एक्सचेंज और स्क्रैपेज लाभ के साथ-साथ कंपनी एक 'अपग्रेड बोनस' भी दे रही है. इन सबको मिलाकर कुल बचत ₹75,000 तक पहुँच जाती है. यह इस महीने हुडई की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा डिस्काउट पैकेज है, जो स्पष्ट करता है कि कंपनी ग्राहकों को ईवी की ओर मोड़ने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Hyundai Discount Offer

Trending news

साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
hindi mumbai news
हाफ पैंट में पहले लगाई दौड़, फिर देर रात मुंबई स्टेशन क्यों गए फ्रांस के राष्ट्रपति?
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश
muslim quota
नौकरी और शिक्षा से खत्म हुआ मुस्लिमों का आरक्षण, महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किया आदेश