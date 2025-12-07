Advertisement
मेड इन इंडिया Hyundai Grand i10 ने GNCAP क्रैश टेस्ट में सबको किया हैरान, नतीजे जान उड़ जाएंगे होश

Hyundai Grand i10 GNCAP: Hyundai Grand i10 ने एडल्ट सेफ्टी कैटेगरी में 34 में से 0 पॉइंट हासिल किए, जिससे इसे जीरो स्टार रेटिंग मिली. क्रैश टेस्ट के दौरान, ड्राइवर की छाती की सुरक्षा 'कमजोर' पाई गई, जबकि यात्री की छाती की सुरक्षा 'ठीक-ठाक' (Adequate) रही.  

Dec 07, 2025, 03:39 PM IST
Hyundai Grand i10: हाल ही में, भारत में निर्मित Hyundai Grand i10 हैचबैक का ग्लोबल NCAP (न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया, जिसके नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे. यह सुरक्षा परीक्षण विशेष रूप से साउथ अफ्रीकी बाज़ार के लिए तैयार किए गए मॉडल पर किया गया था. इस परीक्षण में कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में निराशाजनक जीरो स्टार रेटिंग मिली है, जबकि इसने चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हुए तीन स्टार रेटिंग हासिल की है.

एडल्ट सेफ्टी में जीरो रेटिंग की वजह
Hyundai Grand i10 ने एडल्ट सेफ्टी कैटेगरी में 34 में से 0 पॉइंट हासिल किए, जिससे इसे जीरो स्टार रेटिंग मिली. क्रैश टेस्ट के दौरान, ड्राइवर की छाती की सुरक्षा 'कमजोर' पाई गई, जबकि यात्री की छाती की सुरक्षा 'ठीक-ठाक' (Adequate) रही. सबसे चिंताजनक बात यह थी कि डैशबोर्ड के पीछे अस्थिर स्ट्रक्चर के कारण दोनों यात्रियों के घुटनों की सुरक्षा 'मामूली' रही, जिससे चोट का खतरा बढ़ गया. हालांकि, फ्रंट सीट पर बैठे दोनों यात्रियों के सिर और गर्दन की सुरक्षा 'अच्छी' मिली.

चाइल्ड सेफ्टी में तीन स्टार का प्रदर्शन
वयस्क सुरक्षा के विपरीत, Grand i10 ने चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में 49 में से 28.28 पॉइंट हासिल करते हुए तीन-स्टार रेटिंग प्राप्त की है. इस बेहतर प्रदर्शन का श्रेय पीछे की ओर मुख वाली बाल सीटों (Child Seats) को जाता है, जिनका उपयोग 18 महीने और 3 साल के बच्चों के लिए किया गया था. फ्रंटल और साइड इम्पैक्ट टेस्ट के दौरान किसी भी बच्चे के सिर का एक्सपोजर नहीं देखा गया, जो इस कैटेगरी में एक सकारात्मक परिणाम रहा.

सुरक्षा रेटिंग घटने के कारण
एडल्ट सेफ्टी में जीरो स्टार रेटिंग मिलने के पीछे कई सुरक्षा उपकरन संबंधी कमिया थीं. महत्वपूर्ण रूप से, कार के सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीटबेल्ट उपलब्ध नहीं थे. इसके अलावा, इसमें एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच की कमी थी और रियर सेंटर सीट में बेबी सीट फिक्स करने के लिए कोई उचित सिस्टम नहीं दिया गया था. कार में साइड हेड प्रोटेक्शन मानक के रूप में नहीं मिलते थे, और सीमित स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट (केवल ड्राइवर सीटबेल्ट रिमाइंडर सहित) ने एडल्ट सेफ्टी में कार के स्कोर को गंभीर रूप से प्रभावित किया.

भारतीय संस्करण के लिए संभावित परिणाम
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह क्रैश टेस्ट साउथ अफ्रीका के लिए बनाए गए मॉडल पर किया गया था. भारत में बिकने वाले Grand i10 के संस्करण में अक्सर अधिक सुरक्षा फीचर्स शामिल हो सकते हैं या उसके स्पेसिफिकेशन्स में अंतर हो सकता है. इसलिए, भारतीय बाज़ार के लिए बनी Grand i10 का क्रैश टेस्ट रिजल्ट इस साउथ अफ्रीकी मॉडल के नतीजे से अलग हो सकता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Hyundai Grand i10 GNCAP

